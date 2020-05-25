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Транспортный коллапс в Киеве: где больше всего затруднено движение

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Пробки в Киеве 25 мая 2020: карта пробок в столице
Пробки в Киеве 25 мая / prm.ua

В Киеве 25 мая запустили общественный транспорт и метрополитен. Утром столицу сковали большие пробки на дорогах, особенно вблизи станций метро. Самая сложная ситуация на Троещине: жители массива заблокированы в своем районе.

Большинство пробок сформировались вблизи станций метро, свидетельствуют данные Google Maps.

Обратите внимание Как будет работать метро в Киеве в условиях карантина

Ситуация возле станций метро

  • В Киеве пробки вблизи станций метрополитена: "Контрактовая площадь", "Золотые ворота", "Крещатик", "Театральная", "Олимпийская", "Кловская", "Почтовая площадь" и "Арсенальная".
  • Также затруднено движение возле метро "Льва Толстого", "Дворец Спорта" и "Печерская".
  • Пробки есть возле станций метро "Берестейская", "Нивки", "Святошин" и "Житомирская".
  • На левом берегу трудно проехать вблизи станций метро "Дарница", "Левобережная", "Черниговская".

Пробки на улицах Киева

  • Существенные заторы парализовали бульвары Тараса Шевченко, Леси Украинки и Вацлава Гавела, а также проспекты Победы, Валерия Лобановского, Степана Бандеры и Воздухофлотский.
  • Трудно проехать и по улице Набережно-Крещатицкая, а также по улицам Сечевых Стрельцов, Крещатик, Вадима Гетьмана, Бассейной, Грушевского, Семена Скляренко, Елены Телиги и по Набережному шоссе.
  • В сторону правого берега Киева в пробках стоят мосты: Южный, Патона и Южный, а также Дарницкий и мост Метро.

Пробки на улицах Киева: смотрите карту

Затори на вулицях Києва

Ситуация на Троещине

Жители массива Троещина заблокированы в своем районе. Они даже не могут доехать до метрополитена.
Ситуацию спровоцировало то, что после запуска наземного транспорта на дороги выехал и личный транспорт. Кроме того, ремонтируют Северный мост. Поэтому всем водителям на дорогах не хватает места.

Что известно об ослаблении карантина в Киеве

  • В Киеве с 25 мая заработал городской метрополитен.
  • На станциях установили специальную разметку, которая напоминает о необходимости соблюдать безопасную дистанцию.
  • Пользователей впускают в подземку только в средствах индивидуальной защиты, в частности в масках.
  • В первый день возобновления работы услугами метро пользуются не много пассажиров.
Автор: Наталия Пристанская
Теги: Новости Украины Транспорт Новости Киева
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