Транспортный коллапс в Киеве: где больше всего затруднено движение
В Киеве 25 мая запустили общественный транспорт и метрополитен. Утром столицу сковали большие пробки на дорогах, особенно вблизи станций метро. Самая сложная ситуация на Троещине: жители массива заблокированы в своем районе.
Большинство пробок сформировались вблизи станций метро, свидетельствуют данные Google Maps.
Обратите внимание Как будет работать метро в Киеве в условиях карантина
Ситуация возле станций метро
- В Киеве пробки вблизи станций метрополитена: "Контрактовая площадь", "Золотые ворота", "Крещатик", "Театральная", "Олимпийская", "Кловская", "Почтовая площадь" и "Арсенальная".
- Также затруднено движение возле метро "Льва Толстого", "Дворец Спорта" и "Печерская".
- Пробки есть возле станций метро "Берестейская", "Нивки", "Святошин" и "Житомирская".
- На левом берегу трудно проехать вблизи станций метро "Дарница", "Левобережная", "Черниговская".
Пробки на улицах Киева
- Существенные заторы парализовали бульвары Тараса Шевченко, Леси Украинки и Вацлава Гавела, а также проспекты Победы, Валерия Лобановского, Степана Бандеры и Воздухофлотский.
- Трудно проехать и по улице Набережно-Крещатицкая, а также по улицам Сечевых Стрельцов, Крещатик, Вадима Гетьмана, Бассейной, Грушевского, Семена Скляренко, Елены Телиги и по Набережному шоссе.
- В сторону правого берега Киева в пробках стоят мосты: Южный, Патона и Южный, а также Дарницкий и мост Метро.
Пробки на улицах Киева: смотрите карту
Ситуация на Троещине
Жители массива Троещина заблокированы в своем районе. Они даже не могут доехать до метрополитена.
Ситуацию спровоцировало то, что после запуска наземного транспорта на дороги выехал и личный транспорт. Кроме того, ремонтируют Северный мост. Поэтому всем водителям на дорогах не хватает места.
Что известно об ослаблении карантина в Киеве
- В Киеве с 25 мая заработал городской метрополитен.
- На станциях установили специальную разметку, которая напоминает о необходимости соблюдать безопасную дистанцию.
- Пользователей впускают в подземку только в средствах индивидуальной защиты, в частности в масках.
- В первый день возобновления работы услугами метро пользуются не много пассажиров.