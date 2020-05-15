Транспортный коллапс в столице: что происходит в Киеве после ослабления карантина

В первую неделю ослабление карантина Киев встал в пробках. Ведь части малого и среднего бизнеса наконец-то разрешили работать, однако общественным транспортом можно пользоваться только по специальным пропускам. Поэтому на столичные дороги выехали тысячи автомобилей. В часы пик в пробке теперь можно простоять несколько часов.

Подробнее о масштабных пробках на дорогах в столице – читайте в материале журналистов 24 канала.

Обратите внимание Киев остановился из-за пробок: на каких улицах затруднено движение – карта

Утро у киевлян отныне начинается с пробок. В течение двух месяцев карантина столичные водители ездили почти по пустым улицам. Однако уже в первый день ослабления ограничений на дорогах образовался транспортный коллапс.

Повышение цен на такси

Киевляне, которые до этого оставались дома, начали выходить на работу. Так как общественный транспорт до сих пор находится на карантине, людям пришлось пересесть на автомобили и такси. Стоимость последних, кстати, увеличилась втрое.

Направление, которое еще неделю назад в то же время суток стоило 140 гривен, уже оценивается в 460. Это расстояния около 15 километров и время в пути до 30 минут.



Цены на такси после ослабления карантина значительно повысились / Скриншот с видео

В службах такси объяснили, что из-за большого спроса тариф повысился автоматически.

Ситуация с общественным транспортом

К тому же на остановках общественного транспорта теперь тоже появились настоящие "пробки". Мэр столицы Виталий Кличко уже призвал правительство, чтобы оно разрешило возобновить работу метро с 25 мая и в обычном режиме, а не по системе специальных пропусков.

"Что касается идеи спецпропусков для метрополитена, то она совершенно утопическая. Мы создадим страшные толпы и ситуация сложится еще хуже. Поэтому метро должно открыться для работы в обычном режиме", – отметил Кличко.

В Министерстве здравоохранения уже отреагировали на призыв Кличко. Там не видят проблемы с восстановлением работы метрополитена, но при условии соблюдения всех необходимых критериев, которые разработали эпидемиологи и вирусологи.

Что известно о возобновлении работы метро

Метро в Киеве, Харькове и Днепре закрыли еще 17 марта, и, по меньшей мере, до 22 мая его работу не будут возобновлять. Премьер-министр Денис Шмыгаль прокомментировал, что запуск подземки сейчас может привести к росту заражений COVID-19. И объяснил: возобновление работы метро и междугородного транспорта может произойти лишь на третьем этапе ослабления карантина.

Мэр столицы Виталий Кличко уже обратился к правительству с просьбой открыть подземный транспорт. В то же время по словам министра инфраструктуры, пока проблематично полноценно открыть подземку. Также будет сложно следить, чтобы все пассажиры соблюдали дистанцию. Поэтому подчеркнул: еще рано открывать метро.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко также прокомментировал призывы возобновить движение метро. Он объяснил, что не поддерживает идею введения входа в метрополитен с спецпропусками.



Как Украина будет выходить из карантина / Инфографика 24 канала