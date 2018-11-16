14:31
16 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      СНЕГ В УКРАИНЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. "Роскосмос" летит на Пандору. Звон Путина
      Вєсті Кремля
      22:26, 15 ноября
      Вєсти.UA. Темные силы Пашинского. 100 лет одиночества Литвина
      Вєсті.UA
      20:10, 14 ноября
      Как врач превратил Львовскую областную больницу в прибыльный семейный бизнес: одиозные схемы
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. В бой идут только "старики"
      Згадати все
      23:05, 13 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      СНЕГ В УКРАИНЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Транспортный коллапс в Херсоне: от безысходности для пассажиров до "решения" проблемы с юмором

      103 Читати новину українською
      Транспортный коллапс в Херсоне
      Транспортный коллапс в Херсоне / Фото из открытых источников

      Частные перевозчики самовольно повысили стоимость проезда в маршрутках, несмотря на решение городских властей, до восьми гривен – а это вдвое большая сумма, чем пассажиры платили раньше. Впрочем, херсонцы не потеряли чувство юмора и желание отвоевать свое право платить меньше.

      Об этом сообщил херсонский портал BUKVA.

      Читайте также: Транспортный коллапс в Тернополе: известно окончательно, насколько вырастет цена билета

      Исполнительный комитет горсовета установил цену проезда в шесть гривен. В ответ на это депутат горсовета Дмитрий Ильченко подал иск в суд, и суд приостановил действие решения исполкома до завершения рассмотрения дела. И на маршрутках, несмотря на это, появились бумажки с надписью "8 гривен", и если люди отказываются платить – их высаживают. К тому же местные жители жалуются, что иногда водители и с 10 гривен сдачи не дают.


      Восемь гривен требуют перевозчики в Херсоне, несмотря на решение суда и городской власти

      При этом всем маршрутных автобусов вышло на улицы значительно меньше, чем обычно. От безысходности пассажиры штурмуют троллейбусы, которые не могут справиться с таким количеством желающих. А многие вынуждены просто идти пешком. Возмущенные жители города требуют снизить стоимость проезда и угрожают начать акции протеста.

      Впрочем, не теряют они и чувство юмора. Мол, перевозчики решили проучить триста тысяч человек в городе, то почему бы людям не проучить перевозчиков – ведь их гораздо меньше. В социальных сетях звучат призывы не пользоваться маршрутками и запустили флешмоб "Подвези херсонца". А пользователь Facebook под именем Ann Lucky предложила радикальный способ "решения" проблемы.

      Вот такой мой ответ на повышение цены за билеты. Подчеркиваю, деньги не фальшивые. На банкноте четко видно знаки защиты и Нацбанка,
      – написала Lucky.


      "Ответ на поднятие цены за проезд" от некоторых жителей Херсона

      К слову, повышение цены на проезд не гарантировало улучшение сервиса или технического состояния транспортных средств, используемых перевозчиками на украинских дорогах.

      Напомним, транспортные коллапсы в последнее время наблюдали жители нескольких городов Украины. В частности, в Тернополе перевозчики бастовали и согласились вернуться на маршруты только после того, как им сообщили о возможности потери лицензии. А вот в Черкассах перевозчики наотрез отказались бесплатно возить школьников и пенсионеров и объявили забастовку. Ведь, по их словам, давно работают себе в убыток.

      Теги: Новости Украины Новости Херсона Транспорт
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Как поехать на заработки и не попасть в рабство: что необходимо знать
      сегодня , 14:25 Как поехать на заработки и не попасть в рабство: что необходимо знать
      Яніна Ткачук 591
      Шахрайська схема: чи є зв'язок між Проданом та Гройсманом
      сегодня , 12:01 Шахрайська схема: чи є зв'язок між Проданом та Гройсманом
      Артем Овдієнко 619
      Словакия – Украина: анонс матча Лиги наций
      сегодня , 10:38 Словакия – Украина: анонс матча Лиги наций
      154
      Из шоу-бизнеса в политику: кто из украинских звезд обладал мандатом и что из этого вышло
      сегодня , 09:30 Из шоу-бизнеса в политику: кто из украинских звезд обладал мандатом и что из этого вышло
      557
      "Управління державою – це не цирк": для чого Луценку скандал у Раді
      сегодня , 09:00 "Управління державою – це не цирк": для чого Луценку скандал у Раді
      Єгор Соболєв 224
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      Курс валют на 1 октября: евро существенно подешевеет
       1 октября , 08:32
      Украинский самолет не смог вылететь в Египет
       18 ноября 2015 , 18:46
      Челси выплатил отступные за испанского голкипера – рекордный трансфер все ближе
       8 августа , 12:53
      Знаменитый комментатор – о скандалах Динамо и Шахтера: "Цена первого места – несколько десятков миллионов долларов"
       8 августа , 15:01
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук