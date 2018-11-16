Транспортный коллапс в Херсоне: от безысходности для пассажиров до "решения" проблемы с юмором

Частные перевозчики самовольно повысили стоимость проезда в маршрутках, несмотря на решение городских властей, до восьми гривен – а это вдвое большая сумма, чем пассажиры платили раньше. Впрочем, херсонцы не потеряли чувство юмора и желание отвоевать свое право платить меньше.

Об этом сообщил херсонский портал BUKVA.

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Исполнительный комитет горсовета установил цену проезда в шесть гривен. В ответ на это депутат горсовета Дмитрий Ильченко подал иск в суд, и суд приостановил действие решения исполкома до завершения рассмотрения дела. И на маршрутках, несмотря на это, появились бумажки с надписью "8 гривен", и если люди отказываются платить – их высаживают. К тому же местные жители жалуются, что иногда водители и с 10 гривен сдачи не дают.



Восемь гривен требуют перевозчики в Херсоне, несмотря на решение суда и городской власти

При этом всем маршрутных автобусов вышло на улицы значительно меньше, чем обычно. От безысходности пассажиры штурмуют троллейбусы, которые не могут справиться с таким количеством желающих. А многие вынуждены просто идти пешком. Возмущенные жители города требуют снизить стоимость проезда и угрожают начать акции протеста.

Впрочем, не теряют они и чувство юмора. Мол, перевозчики решили проучить триста тысяч человек в городе, то почему бы людям не проучить перевозчиков – ведь их гораздо меньше. В социальных сетях звучат призывы не пользоваться маршрутками и запустили флешмоб "Подвези херсонца". А пользователь Facebook под именем Ann Lucky предложила радикальный способ "решения" проблемы.

Вот такой мой ответ на повышение цены за билеты. Подчеркиваю, деньги не фальшивые. На банкноте четко видно знаки защиты и Нацбанка,

– написала Lucky.



"Ответ на поднятие цены за проезд" от некоторых жителей Херсона

К слову, повышение цены на проезд не гарантировало улучшение сервиса или технического состояния транспортных средств, используемых перевозчиками на украинских дорогах.

Напомним, транспортные коллапсы в последнее время наблюдали жители нескольких городов Украины. В частности, в Тернополе перевозчики бастовали и согласились вернуться на маршруты только после того, как им сообщили о возможности потери лицензии. А вот в Черкассах перевозчики наотрез отказались бесплатно возить школьников и пенсионеров и объявили забастовку. Ведь, по их словам, давно работают себе в убыток.