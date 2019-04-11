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      Транзит газа через Украину будет сокращаться, – эксперт

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      Газовый транзит и его перспективы
      Газовый транзит и его перспективы / censor.net.ua

      Новая газовая директива ЕС не увеличивает шансов на продолжение транзита через украинскую ГТС, он однозначно будет постепенно падать. Но договор о транзите газа в 2020 году и после него будет продлен, даже в случае окончания строительства "Северного потока-2" и "Турецкого потока" уже в 2019 году.

      Такое мнение 24 канала высказал политолог Владислав Сердюк, комментируя вопрос, обеспечит ли новое газовое регулирование ЕС функционирование транзитной ГТС Украины.

      В чём суть газовой директивы ЕС
      Она распространяет действие европейского энергетического законодательства на морские газопроводы, в частности "Северный поток-2", который Россия строит в обход Украины (также – на газопроводы из третьих стран). За применение правил ЕС к этому газопроводу будет отвечать Германия под наблюдением Еврокомиссии. "Газпром" не может быть единственной компанией, которая пользуется трубопроводом.

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      После того, как будут достроены газопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток", для их работы придется установить малую инфраструктуру, то есть, откачки газа, распределение и тому подобное. На это в лучшем случае потребуется год или даже два. А значит, потребность в украинской ГТС для "Газпрома" до 2021 будет высока. После этого "Газпром" и европейские трейдеры будут постепенно наращивать объемы транзита через новые газопроводы. Это все также оставляет украинскую ГТС актуальной,
      – пояснил эксперт.

      Но появляется угроза снижения объемов транзита до 2025 года, когда он может быть прекращен совсем, заметил Сердюк. По его мнению, нас ожидает падение транзита до уровня 25-35 миллиардов кубометров газа в год. Это довольно много, учитывая, что в 2018-м Украина перекачала в Европу около 85 млрд российского газа.

      Новые исследования и прогнозы Европейской комиссии свидетельствуют о том, что потребление газа в Европе к 2050 году упадет лишь на 2%, а добыча – практически на 50%, что будет означать потребность в импортном газе. Здесь "Газпрому" обязательно пригодится украинская ГТС.

      Надеюсь, что к тому времени Украина настолько нарастит внутреннюю добычу, что сможет стать одним из крупнейших самостоятельных европейских газовых экспортеров, а не очередной логистической звеном,
      – сказал Сердюк.

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      В итоге, новая газовая директива не увеличивает шансов на продолжение транзита через украинскую ГТС – он однозначно будет постепенно падать, уверен эксперт.

      "Согласно новому европейского энергетического регулированию "Газпрому" придется "делиться" собственностью с европейскими трейдерами и это однозначно снижает рентабельность данного проекта для "Газпрома", но не убивает его", – уточнил он.

      Новая директива защищает не столько транзит через Украину, сколько европейских потребителей от угрозы со стороны газовой монополии РФ. И предотвращает шантаж в виде "закрутки" вентилей. Новая регуляция однозначно заставит "Газпром" подстраиваться под новые условия, подытожил Сердюк.

      Что такое "Северный поток-2"?
      Это вторая ветка уже имеющегося "Северного потока". Его проект предусматривает строительство двух ниток газопровода, общей мощностью в 55 миллиардов кубических метров газа в год. Газопровод строят не только для того, чтобы распространить свое влияние в Европе, но и чтобы обойти транзитные сборы Украины. Протяженность его 1230 километров. Уже построено примерно 700 километров.

      Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Специалисты уверяют, что с точки зрения доходности – это вообще не выгодный проект. Кроме того, существуют утверждения, что появление "Северного потока-2" увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

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      Автор: Янина Ткачук
      Теги: Новости Украины Газ Газпром Рынок газа
      Источник: 24 канал
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