Транзит газа через Украину: Кремль выдвинул новое условие
Россия требует от Украины "исключить из повестки дня судебные претензии", чтобы достичь договоренностей по транзиту газа.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что вчера на трехсторонних консультациях России, ЕС и Украины по газу позиция Кремля была изложена, пишет ТАСС.
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В том числе, конечно, речь идет о том, что какие-то судебные претензии, безусловно, не должны быть на повестке дня, если мы говорим о договоренности,
– сказал Песков.
О каких судебных претензиях идет речь?
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил о том, что в компании продолжается работа над подготовкой нового иска к российскому "Газпрому". К такому решению Витренко пришел после завершения второго этапа переговоров о транзите российского газа через Украину.
"Нафтогаз" планировал передать российскому "Газпрому" исковые требования на сумму 11 миллиардов долларов в качестве компенсации за возможное прекращение транзита газа по территории Украины.
Долг "Газпрома" перед "Нафтогазом": что надо знать
- 22 декабря 2017 года "Нафтогаз" сообщил, что выиграл арбитраж против "Газпрома" в деле о поставках газа. Также "Нафтогаз" добился уменьшения будущих обязательных годовых объемов газа более чем в 10 раз согласно его фактических потребностей в импорте газа.
- 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" по иску на транзит газа на сумму 4,673 миллиарда долларов.
- Поэтому по результатам двух арбитражей между компаниями на поставку и транзит газа – "Газпром" должен доплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов.
- Из-за пени сумма долга "Газпрома" уже превысила 2,7 миллиарда долларов, но российский газовый монополист отказывается возвращать Украине деньги.
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Как завершился второй этап переговоров по транзиту газа?
Очередные трехсторонние переговоры состоялись 28 октября. Четких итогов нет, однако в России говорят, что готовы работать по европейскому законодательству для транзита газа через Украину. Зато в Еврокомиссии разочарованы и напоминают – почему осталось мало.
Почему Украине и России нужен новый газовый контракт?
Потому что старый станет недействительным. Владимир Зеленский хотел договориться о транзите с Россией еще до официального завершения действия контракта – в сентябре 2019 года. В то же время премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что Украина хочет добиться долгосрочного контракта с Россией на транзит российского газа в Европу.
Кроме того, Украина хочет заключить договор на 10 лет, но в России предлагают только на 1 год.
Однако Россия никак не демонстрировала того, что настроена на результативные переговоры. Зато продолжается активное строительство скандального российского "Северного потока-2". Этот газопровод будет поставлять газ в Европу в обход Украины. Работает Россия и над "Турецким потоком", который имеет такую же цель.