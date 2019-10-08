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      Транзит газа через Украину: Путин готов заключить договор на 1 год, а не на 10

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      Путин готов заключить договор только на год
      Путин готов заключить договор только на год / Getty images

      Новый раунд трехсторонних переговоров о транзите российского газа состоится 28 октября. Украина хочет заключить договор на 10 лет, но в России предлагают только на 1 год.

      Министр энергетики России Александр Новак заявил, что с точки зрения нормативной базы можно взять старый контракт и продлить его на некоторое время, сообщают российские СМИ.

      Важно: Транзит газа через Украину: на какой тариф обещают согласиться в России

      "Как сказал президент (Владимир Путин – ред. 24 канал), до 1 года можно продолжить", – сказал Новак.

      Что предлагают в Украине и ЕС?

      На трехсторонних переговорах о транзите российского газа через Украину, украинская и европейская стороны поддерживают заключения договора на транзит газа сроком минимум на 10 лет.

      Почему Россия хочет заключить короткую сделку?

      Российская Федерация надеется достроить газопроводы в обход Украины в 2020 году. К примеру, "Северный поток-2" готов уже на 83%. В РФ анонсировали, что на завершение строительства "Северного потока-2" нужно еще 4-5 недель.

      "Что касается украинской ГТС, это одна из инфраструктур, она должна на конкурентных началах конкурировать с другими, обеспечивать равные конкурентные цены на прокачку газа", – добавил Новак.

      19 сентября в Брюсселе завершились трехсторонние газовые переговоры с участием Украины, России и Европейского союза. Длились они недолго - всего 40 минут.

      Краткие итоги первого этапа переговоров:

      • Российский министр Александр Новак назвал эти переговоры "конструктивными впервые за много лет". Он уверен в продолжении поставок российского газа в 2020 году в Европу, в том числе – через Украину.
      • На конструктиве сделал ударение и министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.
      • Россия готова заключить транзитный контракт по нормам ЕС.
      • Там предложили "план Б" – продлить контракт на транзит газа через Украину на короткий срок в случае необходимости.
      • В то же время в "Нафтогазе" отмечают, что Украине все равно надо готовиться к прекращению транзита. Россия продолжает настаивать на отказе от выполнения решения Стокгольмского арбитража.
      • Кабинет министров также рассматривает возможность возобновить прямые поставки российского газа. Этого хочет и российская сторона. Однако для этого РФ должна подписать контракт на транзит газа в ЕС через территорию Украины.

      Почему Украине и России нужен новый газовый контракт?
      Потому что скоро старый станет недействительным. Владимир Зеленский отмечал, что Украина хотела бы договориться о транзите с Россией. Зеленский хочет решить газовый конфликт с Россией еще до официального завершения действия контракта – в сентябре 2019 года. В то же время премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина хочет добиться долгосрочного контракта с Россией на транзит российского газа в Европу.

      Однако Россия никак не демонстрировала того, что настроена на результативные переговоры. Зато продолжается активное строительство скандального российского "Северного потока-2". Этот газопровод будет поставлять газ в Европу в обход Украины. Работает Россия и над "Турецким потоком", который имеет такую же цель.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия Газ Владимир Путин Газовый конфликт Нафтогаз Газпром Газовый контракт
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