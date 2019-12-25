Если РФ "спрыгнет" с газовых договоренностей, то будет виновной в отсутствии газа в ЕС, – Оржель

Россия может отказаться выполнять свои обязательства в рамках подписанного протокола о продлении транзита газа с Украиной. Однако это сделает ее виновной с проблемами по газоснабжением в ЕС.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель в своей колонке для "Экономической правды" отметил, что Украина готова к непредсказуемым действиям России.

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Если это произойдет, то все имиджевые потери понесет "Газпром". Украина покажет себя как надежный и договороспособного транзитный партнер Европы, который может идти на разумные компромиссы, которые отвечают нашим национальным интересам и энергетической безопасности Евросоюза,

– добавил Оржель.

Убедить российскую сторону пойти на уступки в переговорах с Украиной помог иск "Нвфтогазу" к "Газпрому" на 12,2 миллиарда долларов и санкции США против "Северного потока-2".

Справка. О санкциях США против "Северного потока-2" – читайте здесь.

Оржель объяснил, что именно из-за оборонного бюджета США встречу затягивали.

Когда 20 декабря мы готовились к согласованию, то уже знали, что оборонный бюджет США будет подписан с введением санкций против компаний, которые строят "Северный поток-2,

– пояснил политик.

Алексей Оржель сообщил, что в течении следующих 5 лет с помощью транзита газа Украина сможет получить 18 миллиардов долларов.

Контракт на транзит российского газа через Украину: что известно

20 декабря в Минске Украина и Россия подписали протокол, предусматривающий шаги, необходимые для продолжения транзита российского газа через Украину.

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Договоренностями предусмотрено:

контракт на транзит газа заключат сроком на 5 лет с возможностью продления на тех же условиях еще на следующие 10 лет;

российская сторона выплачивает "Нафтогазу" около 3 миллиардов долларов по решениям Стокгольмского арбитража до конца 2019 год;

"Нафтогаз" отказывается от новых претензий и отзывает иск против "Газпрома" на 12,25 миллиардов долларов. Украина откажется от штрафа "Газпрома" на 7,4 миллиарда долларов;

объемы транзита составляют 65 миллиардов кубов в 2020 году и по 40 миллиардов кубометров в течение 2021-2024 годов при условии конкурентного тарифа;

В общем после выполнения всех пунктов договоренностей, в частности об отказе от исковых требований и выплаты 3 миллиардов долларов "Нафтогаза", "Газпром" сможет потенциально восстановить прямые поставки газа в Украину, прекративших в ноябре 2015 года.

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