Транзит газа: Путин назвал условия Украины "неприемлемыми"

Транзитный газовый контракт между Украиной и Россией завершается 31 декабря 2019 года, нового до сих пор не заключили. Владимир Путин заявил, что РФ готова прокачивать газ в Европу только на своих условиях.

Владимир Путин во время встречи с президентом Сербии в Москве подчеркнул, что предложения Украины по новому контракту с 1 января 2020 года для России "неприемлемы", пишет "ТАСС".

Читайте также: Газовые переговоры: Россия ответила Украине на дату следующей встречи

Правда, условия, которые нам предлагают украинские транзитеры, возможны, они экономически неприемлемые для нас пока. Но я надеюсь, что это позиция, которую они запрашивают, и удастся позиции как-то согласовать,

– сказал лидер РФ.

В целом Путин заявил о желании продолжать транзит по территории Украины в следующем году.

Заметим, что 28 ноября в Вене представители Украины и России провели переговоры по "сотрудничеству в газовой сфере". Этот раунд переговоров ранее никто не анонсировал, однако обе стороны отмечают – переговоры были достаточно конструктивными.

К теме: Какой будет цена на газ до конца отопительного сезона: решения правительства

Газовые переговоры между Украиной и Россией: что надо знать

Украина хочет заключить контракт на 10 лет, но в России предлагают только на 1 год. В предлагаемом Россией договоре есть условие – отказ Украины и РФ от взаимных претензий в международном арбитраже и прекращении всех судебных разбирательств.

"Нафтогаз" не собирается прощать России 22 миллиарда долларов.

Тем временем российский "Газпром" уже отказался поставлять Украине газ напрямую до тех пор, пока Украина не откажется от своих побед в международных арбитражах.

"Нафтогаз" предлагал "Газпрому" отдать 3 миллиарда долларов за Стокгольмский арбитраж прямыми поставками газа.

Обратите внимание: Без контракта с РФ в феврале и марте могут возникнуть проблемы с газоснабжением, – Оржель