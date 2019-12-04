Транзит газа: Путин назвал условия Украины "неприемлемыми"
Транзитный газовый контракт между Украиной и Россией завершается 31 декабря 2019 года, нового до сих пор не заключили. Владимир Путин заявил, что РФ готова прокачивать газ в Европу только на своих условиях.
Владимир Путин во время встречи с президентом Сербии в Москве подчеркнул, что предложения Украины по новому контракту с 1 января 2020 года для России "неприемлемы", пишет "ТАСС".
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Правда, условия, которые нам предлагают украинские транзитеры, возможны, они экономически неприемлемые для нас пока. Но я надеюсь, что это позиция, которую они запрашивают, и удастся позиции как-то согласовать,
– сказал лидер РФ.
В целом Путин заявил о желании продолжать транзит по территории Украины в следующем году.
Заметим, что 28 ноября в Вене представители Украины и России провели переговоры по "сотрудничеству в газовой сфере". Этот раунд переговоров ранее никто не анонсировал, однако обе стороны отмечают – переговоры были достаточно конструктивными.
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Газовые переговоры между Украиной и Россией: что надо знать
- Украина хочет заключить контракт на 10 лет, но в России предлагают только на 1 год. В предлагаемом Россией договоре есть условие – отказ Украины и РФ от взаимных претензий в международном арбитраже и прекращении всех судебных разбирательств.
- "Нафтогаз" не собирается прощать России 22 миллиарда долларов.
- Тем временем российский "Газпром" уже отказался поставлять Украине газ напрямую до тех пор, пока Украина не откажется от своих побед в международных арбитражах.
- "Нафтогаз" предлагал "Газпрому" отдать 3 миллиарда долларов за Стокгольмский арбитраж прямыми поставками газа.
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