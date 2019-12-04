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      Транзит газа: Путин назвал условия Украины "неприемлемыми"

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      Путин назвал условия Украины "неприемлемыми" относительно нового транзитного контракта / tass.ru

      Транзитный газовый контракт между Украиной и Россией завершается 31 декабря 2019 года, нового до сих пор не заключили. Владимир Путин заявил, что РФ готова прокачивать газ в Европу только на своих условиях.

      Владимир Путин во время встречи с президентом Сербии в Москве подчеркнул, что предложения Украины по новому контракту с 1 января 2020 года для России "неприемлемы", пишет "ТАСС".

      Читайте также: Газовые переговоры: Россия ответила Украине на дату следующей встречи

      Правда, условия, которые нам предлагают украинские транзитеры, возможны, они экономически неприемлемые для нас пока. Но я надеюсь, что это позиция, которую они запрашивают, и удастся позиции как-то согласовать,
      – сказал лидер РФ.

      В целом Путин заявил о желании продолжать транзит по территории Украины в следующем году.

      Заметим, что 28 ноября в Вене представители Украины и России провели переговоры по "сотрудничеству в газовой сфере". Этот раунд переговоров ранее никто не анонсировал, однако обе стороны отмечают – переговоры были достаточно конструктивными.

      К теме: Какой будет цена на газ до конца отопительного сезона: решения правительства

      Газовые переговоры между Украиной и Россией: что надо знать

      • Украина хочет заключить контракт на 10 лет, но в России предлагают только на 1 год. В предлагаемом Россией договоре есть условие – отказ Украины и РФ от взаимных претензий в международном арбитраже и прекращении всех судебных разбирательств.
      • "Нафтогаз" не собирается прощать России 22 миллиарда долларов.
      • Тем временем российский "Газпром" уже отказался поставлять Украине газ напрямую до тех пор, пока Украина не откажется от своих побед в международных арбитражах.
      • "Нафтогаз" предлагал "Газпрому" отдать 3 миллиарда долларов за Стокгольмский арбитраж прямыми поставками газа.

      Обратите внимание: Без контракта с РФ в феврале и марте могут возникнуть проблемы с газоснабжением, – Оржель

       

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости политики Владимир Путин Газпром Газовый контракт Газовый конфликт Нафтогаз Газ
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