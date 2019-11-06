Транзит газа: в России впервые прокомментировали иск Украины на 12 миллиардов долларов

"Нафтогаз" направил российскому "Газпрому" исковые требования на сумму 12 миллиардов долларов в качестве компенсации за возможное прекращение транзита газа по территории Украины. В России считают это решение "абсурдом".

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак отметил, что иск на 12 миллиардов долларов против "Газпрома" еще не рассматривался, поэтому пока что преждевременно комментировать, сообщают российские СМИ.

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Новак также считает, что решение Антимонопольного комитета Украины, "когда они насчитали 6,4 миллиардов долларов за якобы нарушения "Газпромом" антимонопольного законодательства при использовании газотранспортной инфраструктуры", это также абсурд.

Это решение сугубо политическое, конъюнктурное, внутриукраинское. Оно абсурдно и подлежит отмене,

– сказал Александр Новак.

Он также напомнил, что в следующем году суд рассмотрит апелляцию "Газпрома".

"Мы продолжаем предлагать нашим украинским партнерам для нормального восстановления долгосрочных взаимоотношений в рамках транзита и поставок газа вернуться к вопросу мирного урегулирования", – добавил Новак.

Под "мирным урегулированием" российский политик подразумевает отказ от судебных исков против РФ на 22 миллиарда долларов. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев уже заявил, что не собирается "понять и простить" России эту сумму. Подробнее – по ссылке.

Справка. По разным причинам Украина и Россия до сих пор не заключили нового транзитного контракта. Украина хочет заключить договор на 10 лет, но в России предлагают только на 1 год.

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Долг "Газпрома" перед "Нафтогазом": что надо знать

22 декабря 2017 года "Нафтогаз" сообщил, что выиграл арбитраж против "Газпрома" в деле о поставках газа. Также "Нафтогаз" добился уменьшения будущих обязательных годовых объемов газа более чем в 10 раз согласно фактическим потребностям в импорте газа.

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" по иску на транзит газа на сумму 4,673 миллиарда долларов.

Поэтому по результатам двух арбитражей между компаниями на поставку и транзит газа – "Газпром" должен доплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов.

Из-за пени сумма долга "Газпрому" уже превысила 2,7 миллиарда долларов, но российский газовый монополист отказывается возвращать Украине деньги.

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