Транзит российского газа через Украину: "Нафтогаз" готовит договоры с "Газпромом" – детали
В "Нафтогазе" отметили прогресс в газовых переговорах между Украиной и Россией. Также в компании заявили, что они занимаются наработкой договоров с подробными условиями.
Проанализировав протокол, который заключили на правительственном уровне представители Украины и ЕС, в "Нафтогазе" приветствовали признание со стороны РФ необходимости выполнять решения арбитражей. Также в компании отметили намерение Кремля продолжать транспортировку газа в Евросоюз через территорию Украины.
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В "Нафтогазе" добавили, что они работают над текстами соглашений, которые предусмотрены протоколом. В частности, говорится о:
- соглашении об урегулировании взаимных претензий;
- договоре об организации транзита между "Нафтогазомом" и "Газпромом";
- договоре бронирования мощностей между "Нафтогазом" и компанией "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ).
В то же время ОГТСУ продолжает согласование текста Договора о взаимодействии операторов сетей с представителями "Газпрома". В "Нафтогазе" отметили, что заключение такого договора является первым шагом для создания технической возможности для продолжения транзита российского газа после 1 января 2020 года.
Также в "Нафтогазе" добавили, что они:
- проводить переговоры с "Газпромом" и другими вовлеченными сторонами для согласования детальных юридических и коммерческих условий;
- как и ранее, будут действовать в интересах компании и Украины как своего акционера и надежного транзитера газа в Европу;
- делать все зависящее, чтобы транзит газа в ЕС по территории Украины продолжился 1 января 2020 года (предыдущий контракт истекает 31 декабря 2019 года).
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Что нужно знать о переговорах относительно транзита газа
- По итогам встречи "нормандской четверки" украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина хочет заключить новый контракт на 10 лет, между тем в России предлагали только на 1 год.
- В то же время Кремль требует, чтобы Украина и Россия отказались от взаимных претензий в международном арбитраже и прекратили все судебные разбирательства.
- В частности, в "Газпроме" заявили, что они отказываются поставлять газ в Украину напрямую до тех пор, пока Украина не откажется от своих побед в международных арбитражах. В "Нафтогазе" говорят, что Украина не собирается забывать 22 миллиарда долларов, которые Россия должна.
- Также в "Нафтогазе" предлагают, чтобы "Газпром" отдал Украине 3 миллиарда долга за Стокгольмский арбитраж прямыми поставками газа.
- Хозяин Кремля Владимир Путин подчеркнул, что Россия готова поставлять газ в Европу только на своих условиях. А в "Газпроме" жалуются на "очень высокие" тарифы.
- Ранее трехсторонние переговоры о транзите проходили преимущественно в здании Еврокомиссии в Брюсселе.
- Впоследствии следующие уже двусторонние переговоры о транзите произошли на уровне министров энергетики России и Украины в Вене.
- Там также состоялись встречи между "Нафтогазом", "Газпромом" и Оператором ГТС Украины. По словам исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, на переговорах не достигли компромисса.
- Потом раунд переговоров прошел в Берлине. На нем стороны предварительно договорились о якобы продлении транзита газа после 1 января 2020 года.
- Подписали же стороны протокол договоренностей о продлении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований в Минске 20 декабря.