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      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИГОРНЫЙ БИЗНЕС

      Транзит российского газа через Украину: "Нафтогаз" готовит договоры с "Газпромом" – детали

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      В "Нафтогазе" рассказали о подготовке договоров с "Газпромом" / Соцсети

      В "Нафтогазе" отметили прогресс в газовых переговорах между Украиной и Россией. Также в компании заявили, что они занимаются наработкой договоров с подробными условиями.

      Проанализировав протокол, который заключили на правительственном уровне представители Украины и ЕС, в "Нафтогазе" приветствовали признание со стороны РФ необходимости выполнять решения арбитражей. Также в компании отметили намерение Кремля продолжать транспортировку газа в Евросоюз через территорию Украины.

      Важно! В "Нафтогазе" обнародовали детали нового газового контракта между Украиной и Россией

      В "Нафтогазе" добавили, что они работают над текстами соглашений, которые предусмотрены протоколом. В частности, говорится о:

      • соглашении об урегулировании взаимных претензий;
      • договоре об организации транзита между "Нафтогазомом" и "Газпромом";
      • договоре бронирования мощностей между "Нафтогазом" и компанией "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ).

      В то же время ОГТСУ продолжает согласование текста Договора о взаимодействии операторов сетей с представителями "Газпрома". В "Нафтогазе" отметили, что заключение такого договора является первым шагом для создания технической возможности для продолжения транзита российского газа после 1 января 2020 года.

      Также в "Нафтогазе" добавили, что они:

      • проводить переговоры с "Газпромом" и другими вовлеченными сторонами для согласования детальных юридических и коммерческих условий;
         
      • как и ранее, будут действовать в интересах компании и Украины как своего акционера и надежного транзитера газа в Европу;
         
      • делать все зависящее, чтобы транзит газа в ЕС по территории Украины продолжился 1 января 2020 года (предыдущий контракт истекает 31 декабря 2019 года).

      По теме! Контракт о транзите газа: Кабмин опубликовал текст протокола встречи

      Что нужно знать о переговорах относительно транзита газа

      • По итогам встречи "нормандской четверки" украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина хочет заключить новый контракт на 10 лет, между тем в России предлагали только на 1 год.
      • В то же время Кремль требует, чтобы Украина и Россия отказались от взаимных претензий в международном арбитраже и прекратили все судебные разбирательства.
      • В частности, в "Газпроме" заявили, что они отказываются поставлять газ в Украину напрямую до тех пор, пока Украина не откажется от своих побед в международных арбитражах. В "Нафтогазе" говорят, что Украина не собирается забывать 22 миллиарда долларов, которые Россия должна.
      • Также в "Нафтогазе" предлагают, чтобы "Газпром" отдал Украине 3 миллиарда долга за Стокгольмский арбитраж прямыми поставками газа.
      • Хозяин Кремля Владимир Путин подчеркнул, что Россия готова поставлять газ в Европу только на своих условиях. А в "Газпроме" жалуются на "очень высокие" тарифы.
      • Ранее трехсторонние переговоры о транзите проходили преимущественно в здании Еврокомиссии в Брюсселе.
      • Впоследствии следующие уже двусторонние переговоры о транзите произошли на уровне министров энергетики России и Украины в Вене.
      • Там также состоялись встречи между "Нафтогазом", "Газпромом" и Оператором ГТС Украины. По словам исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, на переговорах не достигли компромисса.
      • Потом раунд переговоров прошел в Берлине. На нем стороны предварительно договорились о якобы продлении транзита газа после 1 января 2020 года.
      • Подписали же стороны протокол договоренностей о продлении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований в Минске 20 декабря.
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Рынок газа Газовый конфликт Нафтогаз Газовый контракт Газ Газпром
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