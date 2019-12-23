Транзит российского газа через Украину: "Нафтогаз" готовит договоры с "Газпромом" – детали

В "Нафтогазе" отметили прогресс в газовых переговорах между Украиной и Россией. Также в компании заявили, что они занимаются наработкой договоров с подробными условиями.

Проанализировав протокол, который заключили на правительственном уровне представители Украины и ЕС, в "Нафтогазе" приветствовали признание со стороны РФ необходимости выполнять решения арбитражей. Также в компании отметили намерение Кремля продолжать транспортировку газа в Евросоюз через территорию Украины.

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В "Нафтогазе" добавили, что они работают над текстами соглашений, которые предусмотрены протоколом. В частности, говорится о:

соглашении об урегулировании взаимных претензий;

договоре об организации транзита между "Нафтогазомом" и "Газпромом";

договоре бронирования мощностей между "Нафтогазом" и компанией "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ).

В то же время ОГТСУ продолжает согласование текста Договора о взаимодействии операторов сетей с представителями "Газпрома". В "Нафтогазе" отметили, что заключение такого договора является первым шагом для создания технической возможности для продолжения транзита российского газа после 1 января 2020 года.

Также в "Нафтогазе" добавили, что они:

проводить переговоры с "Газпромом" и другими вовлеченными сторонами для согласования детальных юридических и коммерческих условий;



как и ранее, будут действовать в интересах компании и Украины как своего акционера и надежного транзитера газа в Европу;



делать все зависящее, чтобы транзит газа в ЕС по территории Украины продолжился 1 января 2020 года (предыдущий контракт истекает 31 декабря 2019 года).

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