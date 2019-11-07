Транзит российского газа: Украина готовится поставлять газ из Румынии

"Укртрансгаз" провел модернизацию газоизмерительной станции "Гребеники", что в Одесской области. Она позволит осуществлять поставки газа из Молдовы и Румынии в случае, если Россия перекроет транзит газа с 1 января 2020 года.

Станция способна обеспечить поставки около 4 миллионов кубометров газа в реверсном режиме, то есть со стороны Румынии и Молдовы в Украину, сообщили в пресс-службе "Укртрансгазу".

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В обычном же режиме станция транспортирует в Молдову 70 миллионов кубометров газа в сутки.

В перспективе станция "Гребеники" планируют использовать для поставки в Украину газ из Болгарии и Греции. Кроме этого, в деятельности станции заинтересованы Румынские газодобывающие компании.

Что известно о новом транзитном контракте между Украиной и РФ?

Его до сих пор нет. Переговоры сторон продолжаются, но из-за разных условий договориться не могут. Как прошли последние – читайте здесь. В целом Украина хочет заключить договор на 10 лет, но в России предлагают только на 1 год.

Новый контракт Украине нужен потому, что старый закончится 31 декабря 2019. Между тем, "Газпром" уже официально отказался поставлять Украине газ.

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Россия заявила о 2 условиях для нового контракта: Украина должна отказаться от судебных исков (речь идет о 22 млрд долларов) и восстановить закупку газа РФ. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев уже заявил, что не собирается "понимать и прощать" России эту сумму. Однако в Кремле все иски Украины называют "абсурдными".

Долг "Газпрома" перед "Нафтогазом": что нужно знать

22 декабря 2017 "Нафтогаз" сообщил, что выиграл арбитраж против "Газпрома" по делу о поставках газа. Также "Нафтогаз" добился уменьшения будущих обязательных годовых объемов газа более чем в 10 раз в соответствии с его фактическими потребностчми в импорте газа.

28 февраля 2018 Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" по иску на транзит газа на сумму 4,673 миллиарда долларов.

Поэтому по результатам двух арбитражей между компаниями – на поставку и транзит газа – "Газпром" должен доплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов.

Из-за пени сумма долга "Газпрома" уже превысила 2,7 миллиарда долларов, но российский газовый монополист отказывается возвращать Украине деньги.

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