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      Транзит российского газа: Украина готовится поставлять газ из Румынии

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      Станцию "Гребеники" уже проверили
      Станцию "Гребеники" уже проверили / utg.ua

      "Укртрансгаз" провел модернизацию газоизмерительной станции "Гребеники", что в Одесской области. Она позволит осуществлять поставки газа из Молдовы и Румынии в случае, если Россия перекроет транзит газа с 1 января 2020 года.

      Станция способна обеспечить поставки около 4 миллионов кубометров газа в реверсном режиме, то есть со стороны Румынии и Молдовы в Украину, сообщили в пресс-службе "Укртрансгазу".

      К теме: Договор с Россией о газе нужен, но можно и обойтись, – Минэнергетики

      В обычном же режиме станция транспортирует в Молдову 70 миллионов кубометров газа в сутки.

      В перспективе станция "Гребеники" планируют использовать для поставки в Украину газ из Болгарии и Греции. Кроме этого, в деятельности станции заинтересованы Румынские газодобывающие компании.

      Что известно о новом транзитном контракте между Украиной и РФ?

      Его до сих пор нет. Переговоры сторон продолжаются, но из-за разных условий договориться не могут. Как прошли последние – читайте здесь. В целом Украина хочет заключить договор на 10 лет, но в России предлагают только на 1 год.

      Новый контракт Украине нужен потому, что старый закончится 31 декабря 2019. Между тем, "Газпром" уже официально отказался поставлять Украине газ.

       Обратите внимание: Новый иск "Нафтогаза" против "Газпрома": что требует Украина

      Россия заявила о 2 условиях для нового контракта: Украина должна отказаться от судебных исков (речь идет о 22 млрд долларов) и восстановить закупку газа РФ. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев уже заявил, что не собирается "понимать и прощать" России эту сумму. Однако в Кремле все иски Украины называют "абсурдными".

      Долг "Газпрома" перед "Нафтогазом": что нужно знать

      • 22 декабря 2017 "Нафтогаз" сообщил, что выиграл арбитраж против "Газпрома" по делу о поставках газа. Также "Нафтогаз" добился уменьшения будущих обязательных годовых объемов газа более чем в 10 раз в соответствии с его фактическими потребностчми в импорте газа.
      • 28 февраля 2018 Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" по иску на транзит газа на сумму 4,673 миллиарда долларов.
      • Поэтому по результатам двух арбитражей между компаниями – на поставку и транзит газа – "Газпром" должен доплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов.
      • Из-за пени сумма долга "Газпрома" уже превысила 2,7 миллиарда долларов, но российский газовый монополист отказывается возвращать Украине деньги.

      Кстати: В "Нафтогазе" рассказали, что будет с украинской ГТС после запуска "Северного потока-2"

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Газовый контракт Газ Газовый конфликт Нафтогаз Новости Одессы Газпром
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