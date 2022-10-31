Траса Сватове-Кремінна під вогневим контролем ЗСУ: що це означає для окупантів

Українські захисники продовжують наступ на Луганщині. Відтак, траса Сватове-Кремінна залишається під повним контролем вогневих засобів Збройних Сил України.

Про це в ефірі «Єдиних новин» заявив речник східного угруповання українських військ Сергій Череватий. Ця траса під вогневим контролем ЗСУ, вони уражають все, що там може рухатися, повідомляє 24 канал.

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Що це означає

За словами речника, це ускладнює переміщення особового складу і бойової техніки російських військ між тимчасово захопленими українськими населеними пунктами.

Тому українські військові не дають противнику перевезти цією дорогою ні особовий склад, ні військову техніку. Поповнювати запаси боєприпасів окупанти теж не можуть.

Сергій Череватий зазначив, що в районі Білогорівки росіяни намагаються контратакувати, але теж наражаються на гідний спротив українських підрозділів.

Думаю, вони будуть пробувати перехопити там ініціативу, тому що для них ця траса дуже важлива,

– відзначив речник.

Але, за словами Череватого, українське командування постійно над цим працює та продумує різні шляхи, щоб і надалі утримувати стратегічну дорогу під контролем ЗСУ.

Наступ ЗСУ на Луганщині: що відомо

На тимчасово окупованих територіях північної Луганщини ЗСУ проводять поступове витіснення ворога із займаних позицій. ЗСУ роблять все "продумано і з максимальним врахуванням рельєфу та підготовленості окупантів".

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що українські сили просуваються не так швидко, як цього б хотіли. На заваді швидкому просуванню стало те, що Росія встигла підтягнути резерви. Крім того, перешкоджає і несприятлива погода.

ЗСУ досягли успіхів на Луганському напрямку – під український прапор повернулися 4 населені пункти. Проте за час від успішної операції зі звільнення Харківщини та звільнення Лиману – росіяни все ж змогли доволі потужно підготувати лінію оборони – вони окопалися та все замінували.

Радник Офісу Президента Олексій Арестович повідомив, що на Луганщині тривають бої. Росіянам не вдалася контратака поблизу Кремінної й вони втекли з втратами.

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