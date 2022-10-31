Траса Сватове-Кремінна під вогневим контролем ЗСУ: що це означає для окупантів

31 октября 2022 , 14:40

Українські захисники продовжують наступ на Луганщині. Відтак, траса Сватове-Кремінна залишається під повним контролем вогневих засобів Збройних Сил України.

Про це в ефірі «Єдиних новин» заявив речник східного угруповання українських військ Сергій Череватий. Ця траса під вогневим контролем ЗСУ, вони уражають все, що там може рухатися, повідомляє 24 канал.

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Що це означає

За словами речника, це ускладнює переміщення особового складу і бойової техніки російських військ між тимчасово захопленими українськими населеними пунктами.

Тому українські військові не дають противнику перевезти цією дорогою ні особовий склад, ні військову техніку. Поповнювати запаси боєприпасів окупанти теж не можуть.

Сергій Череватий зазначив, що в районі Білогорівки росіяни намагаються контратакувати, але теж наражаються на гідний спротив українських підрозділів.

Думаю, вони будуть пробувати перехопити там ініціативу, тому що для них ця траса дуже важлива,
– відзначив речник.

Але, за словами Череватого, українське командування постійно над цим працює та продумує різні шляхи, щоб і надалі утримувати стратегічну дорогу під контролем ЗСУ.

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Автор: Анна Романюк