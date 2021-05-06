Грузовик DAF 6 мая загорелся во время движения на трассе Харьков – Сумы. Огонь оперативно ликвидировали спасатели. Из-за ДТП образовалась серьезная пробка.

На кадрах в видео очевидцев видно, что горит кабина грузовика. На место происшествия немедленно выехали спасатели с автоцистернами. Актуально В Черноморске подожгли два автомобиля: машины получили серьезные повреждения – фото, видео Что известно об инциденте Загорелась фура около 12 часов дня.

Инцидент произошел в районе села Горькое Богодуховского района.

Водитель увидел, что произошло возгорание и отцепил полуприцеп от автомобиля.

Это позволило сохранить товар невредимым.

А потом он и сам выпрыгнул из грузовика, который охватило пламя.

Поэтому в этом ДТП никто не пострадал.

На место происшествия выехали 2 отделения спасателей, которые тушили пожар около 30 минут.

Полиция пока устанавливает причину возгорания авто. Обратите внимание! Недавно на трассе Одесса – Киев произошел масштабный пожар. Загорелся рейсовый автобус во время движения. Водитель заметил дым и выпустил пассажиров из транспорта. Огонь быстро охватил автобус – он выгорел дотла, остался только каркас.