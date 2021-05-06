На трассе Харьков – Ахтырка на ходу загорелась фура: фото, видео
Грузовик DAF 6 мая загорелся во время движения на трассе Харьков – Сумы. Огонь оперативно ликвидировали спасатели. Из-за ДТП образовалась серьезная пробка.
Источник:ГСЧС
На кадрах в видео очевидцев видно, что горит кабина грузовика. На место происшествия немедленно выехали спасатели с автоцистернами.
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Что известно об инциденте
- Загорелась фура около 12 часов дня.
- Инцидент произошел в районе села Горькое Богодуховского района.
- Водитель увидел, что произошло возгорание и отцепил полуприцеп от автомобиля.
- Это позволило сохранить товар невредимым.
- А потом он и сам выпрыгнул из грузовика, который охватило пламя.
- Поэтому в этом ДТП никто не пострадал.
- На место происшествия выехали 2 отделения спасателей, которые тушили пожар около 30 минут.
- Полиция пока устанавливает причину возгорания авто.
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