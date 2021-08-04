Об этом сообщили 3 августа. Проект реализовали в рамках кредитных соглашений с микрофинансовыми организациями.

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Раньше не ремонтировали

На отрезке уже нанесли дорожную разметку и положили бордюр. Также дорожные работники установили георешетку и геотекстиль. Они восстановили дорожную одежду, нанесли разметку.

Справка. Дорожная одежда – то, из чего состоит дорога: покрытие, основа, дополнительные слои и подстилающий слой.

Сейчас дорожные работники еще выравнивают дорогу. Также они восстанавливают дренаж, поскольку из-за сильных осадков он повредился.

Отмечают, что участок, где случился оползень, построили еще в 2006 году. С тех пор ее не ремонтировали. Лишь пытались удержать в надлежащем состоянии.