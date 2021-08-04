Не прошел и месяц: на трассе Киев – Одесса ликвидировали оползень

На трассе Киев – Одесса на 337 километре отремонтировали дорогу. Там произошел оползень 15 июля из-за постоянных осадков.

Об этом сообщили 3 августа. Проект реализовали в рамках кредитных соглашений с микрофинансовыми организациями.

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Раньше не ремонтировали

На отрезке уже нанесли дорожную разметку и положили бордюр. Также дорожные работники установили георешетку и геотекстиль. Они восстановили дорожную одежду, нанесли разметку.

Дорожная одежда – то, из чего состоит дорога: покрытие, основа, дополнительные слои и подстилающий слой.

Сейчас дорожные работники еще выравнивают дорогу. Также они восстанавливают дренаж, поскольку из-за сильных осадков он повредился.

Отмечают, что участок, где случился оползень, построили еще в 2006 году. С тех пор ее не ремонтировали. Лишь пытались удержать в надлежащем состоянии.



На трассе Киев – Одесса ликвидировали оползень / Фото Укравтодора

Средства на ремонт участка выделили Европейский банк реконструкций и развития и Европейский инвестиционный банк. Обновить трассу Киев-Одесса должны тоже с помощью этих денег.

В целом ЕБРР и ЕИБ выделили Украине 600 миллионов гривен кредитов. Однако деньги пойдут еще на ремонт дорог в Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях.

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