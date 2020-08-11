На трассе Киев – Одесса водитель грузовика въехал в фуру: есть погибшие – фото
Вблизи поселка Любашёвка, на трассе Киев – Одесса грузовик DAF врезался в фуру Reanault Magnum. В результате аварии погибли двое людей.
ДТП произошло примерно в 17:00 11 августа, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.
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В результате аварии погибли водитель и пассажир грузового автомобиля DAF,
– говорится в сообщении.
По предварительным данным, водитель на скорости въехал в припаркованный на обочине Renault Magnum.
Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
На трассе Киев – Одесса водитель грузовика въехал в фуру / Фото Нацполиции
В результате аварии погибли два человека / Фото Нацполиции
Смертельное ДТП в Любашёвке: смотрите карту