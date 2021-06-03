На трассе Одесса-Южный перевернулась фура со стеклянными банками: фото, видео

3 июня 2021 , 10:13
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Источник:

"Одесса Сейчас"

На трассе возле Одессы произошло ДТП с участием двух фур днем 3 июня. От столкновения одна из них перевернулась и полностью перекрыла дорогу.

В ней якобы перевозили стеклянные банки. Об этом сообщают водители-очевидцы.

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Что известно об аварии

  • ДТП произошло в районе Фонтанки-3" на трассе Одесса – Южный 3 июня.
  • По предварительной информации, фура перевернулась в результате столкновения с легковушкой.
  • Но на кадрах очевидцев видно, что в аварию попали два грузовика.
  • Водители объезжают участок через частный сектор.
  • На месте работают правоохранители. Информации о пострадавших нет.
  • Пользователи в сети жалуются на переполненный пригородный транспорт и духоту в салоне.

В Одессе перевернулась фура: видео

 

Автор: Вікторія Андрєєва