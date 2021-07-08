Водитель легковушки получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался на месте аварии еще до приезда машины скорой медицинской помощи.

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Подробности о ДТП

Погибшему водителю автомобиля ВАЗ было 83 года. Правоохранители предварительно установили, что мужчина выехал на трассе на встречную полосу. Сейчас на месте ДТП работает полиция. Сведения об аварии уже внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.



Смертельная авария произошла в Одесской области / Фото Нацполиции

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