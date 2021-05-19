ДТП произошло в Новомосковском районе вблизи Днепра. Во время тройной аварии один грузовик въехал в электроопору, автобус вылетел в кювет. Водитель второй фуры, ехавшей по встречной полосе, сманеврировал, но получил серьезные травмы.

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Как произошло ДТП на трассе под Днепром

  • О ДТП сообщили в Службу спасения в 05:20.
  • Водитель грузовика DAF не справился с управлением и въехал в опору. Он травмировался, но от госпитализации отказался.

ДТП Новомосковськ автобус і 2 фури водій в реанімації
Фура, из-за которой произошла авария / Фото ГСЧС

  • За ним ехал рейсовый автобус Neoplan "Каховка – Харьков".
  • Вероятно, он хотел избежать столкновения, из-за этого направил автобус в кювет.
  • К счастью, никто из пассажиров не пострадал.

ДТП Новомосковськ автобус і 2 фури водій в реанімації
Автобус после аварии / Фото ГСЧС

  • В этот момент на встречу ехал грузовик МАН.
  • Водитель, пытаясь избежать аварии, резко затормозил, сманеврировал, его вынесло на обочину через встречную полосу.

ДТП Новомосковськ автобус і 2 фури водій в реанімації
Водитель грузовика МАН в реанимации / Фото ГСЧС

  • Он получил тяжелые травмы. Медики диагностировали закрытую травму живота и внутричерепное кровотечение.
  • Его доставили в реанимацию Новомосковской больницы.
  • Движение по трассе перекрыто до установления всех деталей ДТП.

Место аварии: видео очевидцев