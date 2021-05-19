ДТП произошло в Новомосковском районе вблизи Днепра. Во время тройной аварии один грузовик въехал в электроопору, автобус вылетел в кювет. Водитель второй фуры, ехавшей по встречной полосе, сманеврировал, но получил серьезные травмы.
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Как произошло ДТП на трассе под Днепром
- О ДТП сообщили в Службу спасения в 05:20.
- Водитель грузовика DAF не справился с управлением и въехал в опору. Он травмировался, но от госпитализации отказался.
Фура, из-за которой произошла авария / Фото ГСЧС
- За ним ехал рейсовый автобус Neoplan "Каховка – Харьков".
- Вероятно, он хотел избежать столкновения, из-за этого направил автобус в кювет.
- К счастью, никто из пассажиров не пострадал.
Автобус после аварии / Фото ГСЧС
- В этот момент на встречу ехал грузовик МАН.
- Водитель, пытаясь избежать аварии, резко затормозил, сманеврировал, его вынесло на обочину через встречную полосу.
Водитель грузовика МАН в реанимации / Фото ГСЧС
- Он получил тяжелые травмы. Медики диагностировали закрытую травму живота и внутричерепное кровотечение.
- Его доставили в реанимацию Новомосковской больницы.
- Движение по трассе перекрыто до установления всех деталей ДТП.
Место аварии: видео очевидцев