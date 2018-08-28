Траур по Америке, которой больше не будет: западные СМИ о вкладе Маккейна в мировую политику

Смерть 81-летнего сенатора-республиканца Джона Маккейна, который последний год безуспешно боролся со страшным недугом – раком мозга – стала большой потерей не только для политического истеблишмента США, а и для мира в целом. Маккейн отличался непоколебимой силой воли и бескорыстным патриотизмом. Он стал большим другом для Украины и врагом для Владимира Путина.

Еще один его многолетний противник сейчас возглавляет Белый дом. Почему же Маккейна называли анти-Трампом и что потерял мир с его уходом – анализировала западная пресса.

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Вражда даже после смерти

Сердце 81-летнего Джона Маккейна остановилось 25 августа. Накануне он отказался от противораковой терапии и сдался тяжелой болезни – глиобластомы. Но даже злокачественная опухоль головного мозга не заставила его отказаться от политической деятельности, и он до последнего оставался верным своим принципам и демократическим идеалам своей страны. Именно на почве политических и мировоззренческих разногласий у Маккейна и возникла неприязнь к Дональду Трампу, которая впоследствии переросла в острое противостояние.

Сенатор-республиканец считал поведение главы Белого дома возмутительным и недопустимым во многих сферах. Маккейн подвергал сокрушительной критике миграционную политику, оборонную и экономическую политику Трампа. Большинство в США соглашались, что моральные убеждения и вера в порядочность сенатора-республиканца резко контрастируют с привычками и инстинктами действующего президента США. За это Трамп отплатил Маккейну "щедрой монетой". Даже после смерти "американского ястреба" лидер Штатов отказался называть Маккейна "героем", хотя все в стране считали его таким за отважность во время войны во Вьетнаме и устойчивость во время пыток в ханойской тюрьме, где он провел более пяти лет.

Антипатия между Трампом и Маккейном не исчезла даже после смерти сенатора

Швейцарское издание Le Temps отмечает, что после смерти Маккейна во всем мире по обе стороны политической арены высказывалось множество похвал в его честь. Однако Трамп ограничился коротким твитом, в котором он выразил соболезнования семье своего главного критика. В отличие от вице-президента США Майка Пенса и своей жены Мелании, он не сказал ни слова о жизни и заслугах Джона Маккейна, говорится в статье.

Президент США даже отказался публиковать официальное заявление Белого дома в связи со смертью сенатора-республиканца, в релизе которого Маккейна восхваляют за героизм, проявленный во время Вьетнамской войны и за службу США. Неуважение к смерти Маккейна со стороны администрации США проявилось и в ритуале спуска флага. Так, 25 августа, когда стало известно о смерти американского политика, флаги над некоторыми государственными зданиями в Соединенных Штатах приспустили. Но впоследствии Белый дом вновь поднял флаг на полную высоту.

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Трамп все же поднял "белый флаг"

Однако в понедельник, 27 августа, под натиском критики лидер США наконец отдал дань уважения этой важной политической фигуре, распорядившись приспустить флаги по всей стране.



Флаг США над Белым домом повторно приспустили до дня похорон Джона Маккейна. Фото: The New York Times

Американский президент, уступая давлению, в результате обнародовал и коммюнике в знак уважения к сенатору.

Несмотря на наши политические разногласия, я уважаю преданность сенатора Джона Маккейна нашей стране,

– подчеркнул Трамп в коротком документе, опубликованном через два дня после смерти бывшего пилота и героя США.

Согласно последней воле Маккейна, Трамп не придет на его похороны, запланированные на 2 сентября в столице штата Мэриленд – городе Анаполис. Пресс-секретарь Маккейна подтвердил, что президент США не будет присутствовать на прощании с покойным в Вашингтоне 1 сентября, где ждут его предшественников – Барака Обаму и Джорджа Буша-младшего.

"В своем посмертном послании, прочитанным его пресс-секретарем в Аризоне, тот, кого прозвали "последним львом в Сенате", предостерег США от попытки отступления и опасности раскола, завуалировано разоблачая нынешнего обитателя Белого дома", – передает швейцарская газета.

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Анти-Трамп и упадок миропорядка, который он олицетворял

Когда вашингтонский истеблишмент тосковал по Маккейну, стало очевидно, что это траур не только за конкретным человеком, а за упадком мира, олицетворением которого американский сенатор, очевидно, был, размышляет обозреватель The Washington Post Ишан Тхарур. Как представляется, глобалистская концепция, за которую боролся Маккейн, отступила с занятых позиций. Трамп после прихода к власти систематически подтачивает трансатлантический альянс, и теперь в Европе официальные лица призывают строить будущее без привязки к "ненадежному Вашингтону", замечает автор публикации.

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в статье для Sueddeutsche Zeitung объясняет, что всю свою жизнь Маккейн был неутомимым апологетом трансатлантического партнерства: он верил в идею, что стоит в основе западного мира, в центральном значении тесного сотрудничества либеральных демократий на благо мира.

Маккейн считал, что трансатлантические отношения – это нечто большее, чем случайный результат истории, основанный на общих интересах союз или временном альянсе. Они были для него либеральным мироустройством как таковым, основанным на убеждении, что демократия и права человека являются истинными ценностями, за соблюдение и распространение которых мы несем ответственность, возможно, с уходом Маккейна подойдет к концу и трансатлантическая эра,

– предполагает эксперт.

Европейцам были близки не все идеи американского политика, продолжает Ишингер. Возможно, Маккейн не думал, что все проблемы можно решить военным путем, но он был убежден в том, что военная сила может быть использована во имя добра во всем мире. В этом плане он был "миссионером". Между тем западные партнеры США всегда были склонны просчитывать риски и побочные эффекты, однако, учитывая все разногласия, Маккейну всегда было ясно, что Америка и Европа находятся в одной лодке.

Он критиковал европейцев за то, что они вкладывают недостаточно средств в общий оборонный бюджет. "Однако (в отличие от Трампа) он никогда не ставил под сомнение тот факт, что в случае необходимости США выступят гарантом безопасности своих союзников, акцентирует внимание автор материала и добавляет, что впоследствии Маккейн стал одним из самых непримиримых критиков Трампа.

В определенном смысле Маккейн стал анти-Трампом: сторонником ориентированного на общие ценности Запада, защитником демократии и прав человека, поклонником цивилизованных дебатов и надпартийного сотрудничества; настоящим героем, который не считает сам себя пупом земли. Именно поэтому он стал мишенью для нападок Трампа и его соратников. (...) Для кого-то его смерть может символизировать завершение целой эпохи – прощание с той Америкой, которой, похоже, больше не будет,

– делает вывод Ишингер.

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Почему Путин боялся Маккейна

Маккейн при жизни был последовательным критиком Владимира Путина и политической системы, которую он выстроил вокруг себя в России. Из воспоминаний старшего научного сотрудника Atlantic Council Стивена Бланка, глава Кремля тоже искренне ненавидел "американского ястреба", однако его "нелюбовь" была мотивирована обычным человеческим страхом перед достойным соперником.

Бланк вспоминает, как он организовал встречу покойных Джона Маккейна и лидера российской оппозиции Бориса Немцова в Вильнюсе. Два политика встретились за несколько месяцев до убийства Немцова в Москве 27 февраля. Тогда Маккейн выразил свою обеспокоенность безопасностью российского оппозиционера в России, поскольку последний устойчиво критиковал Путина как убийцу, бандита и агента КГБ, рассказывает аналитик.

Немцов посмотрел Маккейну прямо в глаза, улыбнулся и сказал: "Вы знаете, сенатор, Путин действительно вас ненавидит". Это вызвало улыбку у Маккейна. "Вы знаете, почему он ненавидит вас, сенатор? – спросил Немцов и сделал паузу. – Это потому, что он боится вас. И причиной того, что он боится вас является то, что он знает, что глубоко внутри вы всегда будете придерживаться своих принципов. Это пугает его, потому что в отличие от вас он человек без принципов,

– пересказывает Бланк разговор Немцова и Маккейна.



Путин ненавидел и боялся Маккейна

Роль Маккейна в Революции Достоинства

Еще один пример преданности Маккейна идеям свободы и демократии связан с событиями декабря 2013 года, когда тысячи украинцев вышли на улицы Киева, чтобы продемонстрировать свои надежды на членство в Европейском Союзе. После того, как правительство бывшего президента Виктора Януковича жестоко атаковало безоружных демонстрантов, напряженность в стране стала крайне высокой, напоминает Бланк.

В начале декабря 2013-го он с Маккейном обсуждали возможность поездки в столицу Украины, чтобы сенатор мог обратиться к митингующим на Майдане. Государственный департамент США предостерег их от этой поездки из-за усиления проблем безопасности, но Маккейн сказал тогда:

Мы не можем беспокоиться о нашей собственной безопасности, мы должны поддерживать наших друзей в Украине, потому что именно это будет правильным.

15 декабря Маккейн уже обращался к миллионной толпе украинцев. Он донес протестующим, что Америка поддерживает их на пути в Европу и борьбы за лучшее будущее для их детей и внуков. В ответ толпа часто повторял его имя, вспоминает Бланк.

Выступление Джона Маккейна на Евромайдане – смотрите видео

"Позже лидеры украинской оппозиции рассказали нам, что присутствие Маккейна на Евромайдане, по их мнению, помешало правительства Януковича принять жесткие меры против демонстрантов в те дни, и я считаю, что сенатор предотвратил крупное кровопролитие. В тот момент преданность Маккейна принципиально перевесила обеспокоенность своей личной безопасностью", – констатирует эксперт.

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