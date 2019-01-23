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      Травля учителей в Украине: сможет ли новый закон о буллинге защитить педагогов

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      На днях в столице произошел инцидент, который возмутил не только Киев, но и всю Украину. Отец ученика столичного лицея на Оболони чуть не до смерти избил учителя на школьном дворе. Журналисты 24 канала выяснили, что случилось в учебном заведении и как сделать школу безопасной не только для детей, но и для тех, кто приходит учить.

      16 января учитель физкультуры лицея №157 Игорь Матвиенко вел 4-А класс на урок. Один из учеников, Роман, не слушался, бросал мячом и на многочисленные замечания педагога не реагировал. Тогда преподаватель схватил его за плечи и крикнул, чтобы тот успокоился – мальчик расплакался и убежал.

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      После уроков в школу приехал отец Романа. Камеры наблюдения зафиксировали – он принес с собой в пакете пилу. Во дворе школы на глазах у детей бросил физкультурника на землю и начал изо всех сил бить.

      Учитель физкультуры школы №210 Вячеслав Дьяченко рассказал, что отец не остановился и сказал: "Давай сюда руку, я тебе сейчас буду ее отрезать за то, что ты им моего Ромчика трогал".

      У Києві батько побив вчителя
      Кадры с камер видеонаблюдений

      У мамы Романа же версия инцидента противоположная. По ее словам, учитель физкультуры душил ее сына и это все – в день рождения мальчика. Женщина добавила, что ребенку пришлось вызвать скорую, а драку на улице первым начал тоже Матвиенко.

      Сам учитель сейчас в тяжелом состоянии в больнице с сотрясением мозга и разрывом легкого, ему сделали несколько операций. Сам просит его пока не беспокоить. В лицее мужчина преподает уже 20 лет. Имеет черный пояс по тхэквондо, его любят и коллеги, и ученики.

      У Києві батько побив вчителя
      Учитель физкультуры лицея №157 Игорь Матвиенко

      Нападавший на следующий день сам пришел в полицию с адвокатом, там ему объявили подозрение и задержали, а суд отправил под ночной домашний арест. За избиение ему грозит до восьми лет за решеткой. Генпрокурор Юрий Луценко в Фейсбуке пообещал, дело направит в суд.

      Учителя столичного лицея № 157 решили не молчать и вышли на протест: боятся за свою жизнь и здоровье. 23 января под обильным снегом во дворе учебного заведения собрались учителя из всех школ района.

      Учителі столичного ліцею № 157
      Протест под столичным лицеем № 157

      В руках у них – цветные бумажки с хэштегом #ЗахистімоВчителів. Их поддержали и родители детей и сами ученики – все против насилия над учителями.

      Если каждый родитель будет иметь такое право, как наши учителя будут относиться к нашим детям? Они придут, просто просидят, будут бояться сделать замечание, бояться поставить адекватную оценку,
      – пояснила Наталья Корсунь, мать ученика 5-А класса лицея №157.

      Столичный департамент образования отправил в школу психологов, но учителя уверены, что проблему буллинга на уровне учебного заведения не решить.

      На днях заработал закон о противодействии буллингу. В Минобразования заверили, что он уже учитывает случаи травли учителей. Жесткое наказание за это – 1700 гривен штрафа и 60 часов исправительных работ. Однако новые предложения педагогов в министерстве тоже готовы рассмотреть.

      Родители часто перекладывают ответственность за воспитание детей на учителей, и педагоги советуют: прежде, чем жаловаться на школу, позаботиться о стиле воспитания в семье.

      Напомним, в октябре 2018 года в Одессе трое неизвестных столкнули 64-летнего учителя физики с велосипеда и отобрали транспортное средство.

      Автор: Мария Писаренко
      Теги: Новости Украины Новости Киева Законодательство Министерство образования и науки Украины Образование Дети и несовершеннолетние
      Источник: 24 канал
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