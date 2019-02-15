Травма – не перепона для щастя

Саме цього дня вісім років тому я лежав на снігу під деревом...

У післядень Валентина ми з моєю тодішньою дівчиною поїхали за місто... Я лежав на снігу, поруч фотоапарат – причина мого падіння. Мобільного зв'язку не було. А вставати ні самому, ні з допомогою моєї дівчини якось не "хотілось". Тому вона побігла гукати когось на допомогу. Я лежав під чистим лютневим небом і не думав про те, що буде далі.

Ще задовго до тих подій, навіть задовго до мого народження, науковці з Північно-Західного університету (США) та з Массачусетського університету провели цікаве дослідження, фокусуючись на двох групах: нещодавніх переможцях національної лотереї, з призом між 50 тисяч доларів та 1 мільйоном, і людях, які нещодавно отримали травму, і як результат пересувалися на візках. Серед інших речей, обидві групи опитали на предмет задоволення, яке вони отримують від буденних речей: спілкування з друзями, перегляд телевізора, смачної їжі, жартів чи компліментів. Результати показали, що люди, які зазнали травми були щасливішиими, ніж переможці лотереї.

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Багато висновків зробили з цього дослідження, але, як на мене, найголовніший – ми, люди, погано вміємо передбачати, що може зробити нас щасливими. В теорії та поверхневій логіці – це звичайно гроші. Хоч спершу вони дають сильний емоційний ефект, проте його дія дуже короткотривала. З часом щось нове та революційне в нашому житті приїдається і втрачає свій блиск. Тому через певний час рівень щастя людини, яка отримала через гроші повертається до колишньої позначки. А люди, які не мають великих грошей, навчаються знаходити щастя в простих речах.

Справді важливі речі роблять нас щасливими завжди. Це я можу заявити і як людина, чий холодильник певний час відлунював пустоту, а гаманець йому вторував. І як людина, що заробила на все, що має зараз самостійно.

Травма, якою б серйозною вона не була, не є перепоною для щастя. Суспільство переконане, що вона обов'язково має змінити людину. Без варіантів. І скоріш за все це зміни на гірше. В головах багатьох українців образ людини на візку чи з будь-якою іншою інвалідністю – депресивний, фізично обмежений і нещасливий. Скажу прямо: це не дуже приємно. Особливо, коли на тебе цю тезу спрямовують незнайомці.

Візок – лише спосіб пересування. Він не має впливати на ваше сприйняття людини. Зрештою коли я пересідаю за кермо автівки, це ж не змінює ставлення людей до мене. Як мінімум, допоки дотримуюсь правил дорожнього руху. Якщо для мене немає різниці між візком та машиною, то чому сторонні дозволяють собі створювати цю різницю?

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Візок – лише моя особливість. І вона не робить мене менш щасливою людиною. Як і моя борода. Як у когось блакитні очі, кирпатий ніс чи форма стопи. Так, візок – не є наслідком генетичної мутації, як блакитні очі, проте це не робить його особливішим.

Для кожного з нас своя ситуація найтяжча та найскладніша. Насамперед, в момент, коли її треба пережити. Для нас стає не так важливо: чи це застуда з температурою, зламана нога чи травма хребта. І що нас визначає – наше ставлення до ситуації, як ми проходимо крізь неї та адаптуємось, коли не можемо її змінити.

...Саме цього дня вісім років тому я лежав на снігу під деревом. Не уявляв, що буде далі. Напевне, якби в той момент повідомили ступінь серйозності травми, мій світ зруйнувався б. Звичайно, не назавжди.

Вже пізніше до мого життя прийшли лікарня й операція. Візок і реабілітація. Спорт. Громадська діяльність. Співзаснування Доступно.UA. Підйом з візком на львівську ратушу. Постійні появи в медіа. Прямі ефіри з Паралімпійської студії Ріо-2016. TEDxKyiv. "#@)₴?$0 з Майклом Щуром". Босфор. Я побував на Сейшелах! І ось я тут. З грандіозними планами на майбутнє.

Декілька днів тому я так само лежав на підлозі. В центрі Києва, в одному зі столичних коворкінгів. Я не послизнувся і не впав. Розминав спину після довгого робочого дня. Поруч стояв мій візок, а в іншій частині приміщення наша команда Доступно.UA доїдала піццу та готувалась до продовження роботи. Чи почував я себе щасливим? Так. Однозначно.

Від подій восьмирічної давності у мене залишився хіба довгий несеметричний шрам вздовж хребта. І відчуття, що травма поставила крапку в черговому розділі мого життя. А після цієї крапки я не закриваю книгу, бо досі маю багато, що сказати.

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Автор: Дмитро Щебетюк