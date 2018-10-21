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      Травма Ярмоленко подтвердилась: ему нужна операция

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      Футболист "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко надолго выбыл из-за травмы ахилла. Об этом стало известно после медобследования.

      По результатам обследования стало известно, что Ярмоленко порвал ахиллово сухожилие, сообщают сразу несколько британских СМИ.

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      Украинец уже на следующей неделе ляжет на операцию. Восстановление Андрея займет около 6 месяцев. Пока же официальной информации от клуба по поводу травмы вингера не было.

      Отметим, что Ярмоленко не впервые в этом году сталкивается с травмой ахилла. Подобное повреждение он получил зимой, выступая за "Боруссию" Д. Однако тогда удалось обойтись только тремя месяцами без игровой практики.

      Таким образом, Андрей Ярмоленко пропустит не только ближайшие матчи "Вест Хэма", но и игры за сборную Украины. В 2018 году Ярмоленко больше не сыграет.

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      Теги: Спорт Футбол Андрей Ярмоленко Травмы
      Источник: 24 Канал
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