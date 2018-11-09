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      Травмированная Юлия Сахневич призналась, выйдет на паркет в четвертьфинале шоу "Танцы со звездам

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      Танцы со звездами 2018: Павел Вишняков и Юлия Сахневич
      Танцы со звездами 2018: Павел Вишняков и Юлия Сахневич / 1+1

      Вскоре зрители узнают, кто же стал победителем популярного шоу "Танцы со звездами 2018". А пока же немало поклонников переживают за главных фаворитов проекта – Павла Вишнякова и Юлию Сахневич.

      Причиной для тревоги стала травма танцовщицы во время эффектного выступления. Юлия Сахневич серьезно повредила спину и едва стояла в прямом эфире "Танцы со звездами 2018".

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      До сих пор организаторы не комментировали, выйдет ли танцовщица на паркет в 12 выпуске. Сама Юлия Сахневич тоже воздерживалась от любого заявления. Однако до шоу осталось всего 2 дней, поэтому танцовщица откровенно призналась, как чувствует себя после полученной травмы.

      Хочу вам сказать огромное спасибо за поддержку и переживания. Мне очень приятно, поверьте, это придает еще больше сил! Со здоровьем все в порядке и должно быть еще лучше! Со спиной тоже,
      – заявила Юлия Сахневич.

       

      Судя из статьи, танцовщица выйдет на паркет и, как всегда, продемонстрирует идеальные па со своим партнером – актером Павлом Вишняковым. К слову, пара имеет романтические отношения, которые не скрывает от общественности.

       

       

      Теги: Новости Украины LifeStyle
      Источник: 24 Канал
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