Травмированная Юлия Сахневич призналась, выйдет на паркет в четвертьфинале шоу "Танцы со звездам

Вскоре зрители узнают, кто же стал победителем популярного шоу "Танцы со звездами 2018". А пока же немало поклонников переживают за главных фаворитов проекта – Павла Вишнякова и Юлию Сахневич.

Причиной для тревоги стала травма танцовщицы во время эффектного выступления. Юлия Сахневич серьезно повредила спину и едва стояла в прямом эфире "Танцы со звездами 2018".

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До сих пор организаторы не комментировали, выйдет ли танцовщица на паркет в 12 выпуске. Сама Юлия Сахневич тоже воздерживалась от любого заявления. Однако до шоу осталось всего 2 дней, поэтому танцовщица откровенно призналась, как чувствует себя после полученной травмы.

Хочу вам сказать огромное спасибо за поддержку и переживания. Мне очень приятно, поверьте, это придает еще больше сил! Со здоровьем все в порядке и должно быть еще лучше! Со спиной тоже,

– заявила Юлия Сахневич.

Судя из статьи, танцовщица выйдет на паркет и, как всегда, продемонстрирует идеальные па со своим партнером – актером Павлом Вишняковым. К слову, пара имеет романтические отношения, которые не скрывает от общественности.