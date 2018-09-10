14:10
10 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
21°C 12°C
  • вторник
    22°C 14°C
  • среда
    22°C 12°C
  • четверг
    24°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Фанатизм от Путина. "Урок" от главы ВТБ
Вєсті Кремля
18:15, 8 сентября
Вєсті.UA. Жир. Математика от Порошенко. Адские замыслы Марченко
Вєсті.UA
19:07, 8 сентября
Восточный экспресс: почему перевозчики беспрепятственно ездят через блокпосты на Донбассе
ЦРУ
09:00, 7 сентября
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Самолет АН-2
Згадати все
17:44, 7 сентября
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Травмированный Иракли Макацария на "Танцах со звездами" станцевал с бандажом на шее

91 Читати новину українською
Иракли Макацария и Яна Заяц
Иракли Макацария и Яна Заяц / 1plus1.ua/tanci-z-zirkami

Грузинский бизнесмен и продюсер Иракли Макацария на прошлой неделе серьезно травмировал шею, из-за чего его выступление на "Танцах со звездами" было под вопросом. Но горячий холостяк нашел решение, чтобы не подвести своих верных поклонников на проекте.

Для исполнения танца на тематику "50 оттенков любви" Иракли и его верная партнерша Яна Заец станцевали страстное ча-ча-ча в ретро-постановке. Несмотря на стильные костюмы, шея Иракли была зафиксирована специальным бандажом. Во время выступления талантливая пара даже обнажились, оставшись в одном белье.

Читайте также: "Танцы со звездами 2018" 3 выпуск: как участники шоу станцевали "50 оттенков любви"


Выступление Иракли Макацарии и Яны Заец на "Танцах со звездами"

Бандаж, который Иракли закрепил на шее, не только облегчал ему боль, но и добавлял особую изюминку в выступлении.

"Танцы со звездами 2018" 3 выпуск смотреть онлайн – выступление Иракли Макацарии и Яны Заец

 

Напомним, что на прошлой неделе во время репетиции с танцовщицей Яной Заец Иракли Макацария получил травму и обратился за помощью к врачам. Как показала магнитно-резонансная томография, у него были повреждены шейные позвонки, из-за чего врачи советовали ему не делать тяжелые физические нагрузки.

Читайте также: "Танцы со звездами 2018" 3 выпуск: кто покинул шоу

Стоит добавить, что его травму успела прокомментировать экс-участница "Танцев со звездами" Слава Каминская. Она опубликовала курьезное фото, на котором предстала обнаженной с участниками танцевального шоу "Танцы со звездами" Иракли Макацарией и Лесей Никитюк. Дело в том, что с начала нового сезона проекта "Танцы со звездами" на телеканале "1+1" еще двое участников уже успели получить травмы на паркете. Сначала артистка Слава Каминская, упав на репетиции получила травму спины, поэтому не смогла участвовать в проекте и была дисквалифицирована. Впоследствии телеведущая Леся Никитюк показала раненые ноги от роз и поврежденную руку.

Танцы со звездами Это шоу, в котором звездные участники вместе с профессиональными танцорами соревнуются за победу. Танцы оценивает жюри, а также зрители, которые голосуют за любимые пары.

Впервые проект "Танцы со звездами" в Украине и на украинском телевидении появился в сентябре 2006 года на телеканале 1+1.Вышло 4 сезона, после чего шоу больше не транслировали. После 6 лет перерыва, в 2017 году легендарный проект "Танцы со звездами" вернулся на телеканал "1+1". В новом сезоне шоу увеличится количество прямых эфиров и звезд-участников – в шоу примет участие 14 пар.

Теги: Новости Украины LifeStyle Новости культуры
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Антикорупційне торнадо на українській митниці: що відбувається насправді навколо ДФС
сегодня, 14:00 Антикорупційне торнадо на українській митниці: що відбувається насправді навколо ДФС
Тетяна Острікова
12 шагов успешной продажи недвижимости на вторичном рынке
сегодня, 12:01 12 шагов успешной продажи недвижимости на вторичном рынке
Блог Медіа
Заложники войны: в каждом луганском доме – трагедия разлук и долгожданных встреч
сегодня, 08:40 Заложники войны: в каждом луганском доме – трагедия разлук и долгожданных встреч
Ольга Черненко
Главные новости 9 сентября: детали смертельного ДТП в Одессе, протесты в России и победа сборной
сегодня, 08:06 Главные новости 9 сентября: детали смертельного ДТП в Одессе, протесты в России и победа сборной
Чи вбитий Захарченко насправді, чому падає гривня, автокефалія для України: топ-5 блогів тижня
9 сентября, 22:00 Чи вбитий Захарченко насправді, чому падає гривня, автокефалія для України: топ-5 блогів тижня
Блог Медіа
Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
 16 февраля 2016 , 11:31
Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
 23 июня 2016 , 21:53 9
Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
 8 мая 2016 , 08:01
Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
 21 июня 2016 , 21:10 1
Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
 28 июня 2016 , 03:40 1
Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
 6 марта 2016 , 15:33
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук