Травмированный Иракли Макацария на "Танцах со звездами" станцевал с бандажом на шее

Грузинский бизнесмен и продюсер Иракли Макацария на прошлой неделе серьезно травмировал шею, из-за чего его выступление на "Танцах со звездами" было под вопросом. Но горячий холостяк нашел решение, чтобы не подвести своих верных поклонников на проекте.

Для исполнения танца на тематику "50 оттенков любви" Иракли и его верная партнерша Яна Заец станцевали страстное ча-ча-ча в ретро-постановке. Несмотря на стильные костюмы, шея Иракли была зафиксирована специальным бандажом. Во время выступления талантливая пара даже обнажились, оставшись в одном белье.

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Выступление Иракли Макацарии и Яны Заец на "Танцах со звездами"

Бандаж, который Иракли закрепил на шее, не только облегчал ему боль, но и добавлял особую изюминку в выступлении.

"Танцы со звездами 2018" 3 выпуск смотреть онлайн – выступление Иракли Макацарии и Яны Заец

Напомним, что на прошлой неделе во время репетиции с танцовщицей Яной Заец Иракли Макацария получил травму и обратился за помощью к врачам. Как показала магнитно-резонансная томография, у него были повреждены шейные позвонки, из-за чего врачи советовали ему не делать тяжелые физические нагрузки.

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Стоит добавить, что его травму успела прокомментировать экс-участница "Танцев со звездами" Слава Каминская. Она опубликовала курьезное фото, на котором предстала обнаженной с участниками танцевального шоу "Танцы со звездами" Иракли Макацарией и Лесей Никитюк. Дело в том, что с начала нового сезона проекта "Танцы со звездами" на телеканале "1+1" еще двое участников уже успели получить травмы на паркете. Сначала артистка Слава Каминская, упав на репетиции получила травму спины, поэтому не смогла участвовать в проекте и была дисквалифицирована. Впоследствии телеведущая Леся Никитюк показала раненые ноги от роз и поврежденную руку.

Танцы со звездами Это шоу, в котором звездные участники вместе с профессиональными танцорами соревнуются за победу. Танцы оценивает жюри, а также зрители, которые голосуют за любимые пары.



Впервые проект "Танцы со звездами" в Украине и на украинском телевидении появился в сентябре 2006 года на телеканале 1+1.Вышло 4 сезона, после чего шоу больше не транслировали. После 6 лет перерыва, в 2017 году легендарный проект "Танцы со звездами" вернулся на телеканал "1+1". В новом сезоне шоу увеличится количество прямых эфиров и звезд-участников – в шоу примет участие 14 пар.