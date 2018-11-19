14:50
19 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Высокие гости и маленький Вова. Новая презедентка РФ
      Вєсті Кремля
      17:46, 17 ноября
      Вести. UA. Жир. Радикальный Апполон. "Этика" Барны
      Вєсті.UA
      19:14, 17 ноября
      Как врач превратил Львовскую областную больницу в прибыльный семейный бизнес: одиозные схемы
      ЦРУ
      09:00, 16 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Уравниловка
      Згадати все
      22:29, 16 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ

      Травмированный Ярмоленко встретился с фанатами "Вест Хэма": фото

      22 Читати новину українською
      Ярмоленко встретился с фанатами "Вест Хэма"
      Ярмоленко встретился с фанатами "Вест Хэма"

      Полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко вместе с игроком молодежной команды Конором Ковентри провели встречу с болельщиками клуба.

      Украинский футболист ответил на вопросы болельщиков "Вест Хэма" и провел с ними и фотосессию.

      Читайте также: Ярмоленко заставил партнера по команде петь гимн Украины: видео


      Андрей Ярмоленко провел встречу с болельщиками

      Напомним, что в середине первого тайма матча с "Тоттенхэмом" (0:1) Андрей Ярмоленко неудачно наступил на ногу, после чего был вынужден покинуть поле на носилках. В "Вест Хэме" уже дали ответ относительно степени тяжести травмы украинца: по информации руководителя медицинской службы клуба процесс восстановления займет около шести месяцев.

      Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: Футбол Спорт Андрей Ярмоленко
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Українська недбалість: через прихід зими в Україні трапилась тисяча ДТП впродовж доби
      сегодня , 14:00 Українська недбалість: через прихід зими в Україні трапилась тисяча ДТП впродовж доби
      Тетяна Мартинюк 57
      Годовщина полета Каденюка в космос: цитаты украинца о Вселенной, которые вдохновляют
      сегодня , 13:02 Годовщина полета Каденюка в космос: цитаты украинца о Вселенной, которые вдохновляют
      Юліана Вінтюк 2895
      Как очистить поры лица в домашних условиях: эффективные способы
      сегодня , 11:41 Как очистить поры лица в домашних условиях: эффективные способы
      Следующий президент Украины будет хуже нынешнего
      сегодня , 12:01 Следующий президент Украины будет хуже нынешнего
      Павло Казарін 1693
      Выборы и лозунги: как политики играют обещаниями и какие зачастую не выполняют
      сегодня , 10:58 Выборы и лозунги: как политики играют обещаниями и какие зачастую не выполняют
      Інна Жолобович 116
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      Этап в Бахрейне пройдет без каких-либо осложнений, - босс Формулы-1
       6 апреля 2013 , 12:53
      Филипп Жильбер выиграл 12-й этап веломарафона La Vuelta
       5 сентября 2013 , 21:58
      Булатов: "Севастополь" и "Таврию" пригласили в РПЛ
       11 марта 2014 , 16:17
      "Наполи" готов заплатить миллион евро за аренду Лэнса
       18 ноября 2014 , 15:10
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук