Травмированный Ярмоленко встретился с фанатами "Вест Хэма": фото

Полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко вместе с игроком молодежной команды Конором Ковентри провели встречу с болельщиками клуба.

Украинский футболист ответил на вопросы болельщиков "Вест Хэма" и провел с ними и фотосессию.

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Андрей Ярмоленко провел встречу с болельщиками

Напомним, что в середине первого тайма матча с "Тоттенхэмом" (0:1) Андрей Ярмоленко неудачно наступил на ногу, после чего был вынужден покинуть поле на носилках. В "Вест Хэме" уже дали ответ относительно степени тяжести травмы украинца: по информации руководителя медицинской службы клуба процесс восстановления займет около шести месяцев.

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