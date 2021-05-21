Это случилось после примерно полуночи 21 мая в приемном отделении больницы. Впоследствии 26-летнего злоумышленника задержали и он оказался пьяным.
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Пол помещения, где избили медиков на Харьковщине / Фото Нацполиции
Больше об избиении
- Мужчина на своем мотоцикле попал в ДТП.
- Впоследствии его с места происшествия забрал брат и отвез в больницу.
- У участника аварии была травмирована нога.
- В момент их приезда врачи оказывали помощь другому человеку с более серьезной травмой.
- Поэтому дежурный врач и медицинская сестра предложили мужчинам немного подождать.
- Однако они на это не согласились и потребовали первоочередного внимания к себе.
- Впоследствии пострадавший начал бить медицинских работников.
- В результате весь пол был забросан различными вещами и в пятнах крови.
Автомобиль, в который врезался мотоцикл / Фото Нацполиции
Что было после этого
В полицию позвонили в 00:05. Злоумышленника вскоре после этого задержали.
Поскольку у него были признаки алкогольного опьянения, полицейские предложили пройти тест на содержание алкоголя в крови. Однако мужчина отказался. На него составили сразу несколько протоколов по которым ему грозят различные наказания:
- Нарушение правил дорожного движения – 340 гривен штрафа
- Вождение без прав или отказ показать их – 510 гривен штрафа
- Управление транспортом в нетрезвом состоянии и отказ пройти освидетельствование – лишение прав на срок от 2 до 3 лет
Что грозит за избиение медиков
Также правоохранители открыли уголовное производство по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц. Если вину злоумышленников докажут, им грозит до 5 лет тюрьмы.