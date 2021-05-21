Это случилось после примерно полуночи 21 мая в приемном отделении больницы. Впоследствии 26-летнего злоумышленника задержали и он оказался пьяным.

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Пол помещения, где избили медиков на Харьковщине / Фото Нацполиции

Больше об избиении

Мужчина на своем мотоцикле попал в ДТП.

Впоследствии его с места происшествия забрал брат и отвез в больницу.

У участника аварии была травмирована нога.

В момент их приезда врачи оказывали помощь другому человеку с более серьезной травмой.

Поэтому дежурный врач и медицинская сестра предложили мужчинам немного подождать.

Однако они на это не согласились и потребовали первоочередного внимания к себе.

Впоследствии пострадавший начал бить медицинских работников.

В результате весь пол был забросан различными вещами и в пятнах крови.



Автомобиль, в который врезался мотоцикл / Фото Нацполиции

Что было после этого

В полицию позвонили в 00:05. Злоумышленника вскоре после этого задержали.

Поскольку у него были признаки алкогольного опьянения, полицейские предложили пройти тест на содержание алкоголя в крови. Однако мужчина отказался. На него составили сразу несколько протоколов по которым ему грозят различные наказания:

Нарушение правил дорожного движения – 340 гривен штрафа

Вождение без прав или отказ показать их – 510 гривен штрафа

Управление транспортом в нетрезвом состоянии и отказ пройти освидетельствование – лишение прав на срок от 2 до 3 лет

Что грозит за избиение медиков

Также правоохранители открыли уголовное производство по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц. Если вину злоумышленников докажут, им грозит до 5 лет тюрьмы.