ТРЦ в Киеве останутся закрытыми: причины
Открывать столичные ТРЦ для посетителей – пока что опасно. В КГГА считают, что в торгово-развлекательных центрах невозможно соблюсти все санитарно-эпидемиологические требования.
Почему не работают ТРЦ
Когда станет возможным открытие ТРЦ – будет зависеть от эпидемиологической ситуации в столице. Об этом сообщил в эфире одного из украинских телеканалов заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, передает 24 канал.
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Мы следим за уровнем заболеваемости. Динамика пока говорит о том, что открытие ТРЦ может быть дополнительной опасности. Ведь там невозможно обеспечить пребывание такого количества людей, чтобы соответствовала нормам,
– пояснил Мондриевский.
Ситуация с рынками в столице
С рынками ситуация – немного лучше. По словам заместителя председателя КГГА, восстанавливают работу только те рынки, которые не имеют проблем с документацией и могут обеспечить необходимые санитарные мероприятия. Некоторые предприниматели работали на рынках без необходимых документов, так им о работе стоит забыть.
Нужно быть готовыми к открытию. Все могут получить разрешение. Но давать разрешение всем подряд без соблюдения правил безопасности – это нечестно, это вызывает дополнительную опасность,
– отметил Мондриевский.
Что работает в Киеве после ослабления карантина:
- продовольственные рынки обеспечили выполнение санитарных требований;
- непродовольственные магазины площадью до 300 квадратных метров;
- парикмахерские и салоны красоты;
- летние террасы кафе и ресторанов;
- парки, скверы и музеи под открытым небом;
- МАФы;
- ателье, учреждения бытовых услуг;
- адвокатские и нотариальные бюро;
- автокинотеатр.
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