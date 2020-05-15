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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

ТРЦ в Киеве останутся закрытыми: причины

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ТРЦ в Киеве не откроют во время карантина 2020 для посетителей – причины
Разрешить работу ТРЦ сейчас не могут / Прямой

Открывать столичные ТРЦ для посетителей – пока что опасно. В КГГА считают, что в торгово-развлекательных центрах невозможно соблюсти все санитарно-эпидемиологические требования.

Почему не работают ТРЦ

Когда станет возможным открытие ТРЦ – будет зависеть от эпидемиологической ситуации в столице. Об этом сообщил в эфире одного из украинских телеканалов заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, передает 24 канал.

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Мы следим за уровнем заболеваемости. Динамика пока говорит о том, что открытие ТРЦ может быть дополнительной опасности. Ведь там невозможно обеспечить пребывание такого количества людей, чтобы соответствовала нормам,
– пояснил Мондриевский.

Ситуация с рынками в столице

С рынками ситуация – немного лучше. По словам заместителя председателя КГГА, восстанавливают работу только те рынки, которые не имеют проблем с документацией и могут обеспечить необходимые санитарные мероприятия. Некоторые предприниматели работали на рынках без необходимых документов, так им о работе стоит забыть.

Нужно быть готовыми к открытию. Все могут получить разрешение. Но давать разрешение всем подряд без соблюдения правил безопасности – это нечестно, это вызывает дополнительную опасность,
– отметил Мондриевский.

Что работает в Киеве после ослабления карантина:

  • продовольственные рынки обеспечили выполнение санитарных требований;
  • непродовольственные магазины площадью до 300 квадратных метров;
  • парикмахерские и салоны красоты;
  • летние террасы кафе и ресторанов;
  • парки, скверы и музеи под открытым небом;
  • МАФы;
  • ателье, учреждения бытовых услуг;
  • адвокатские и нотариальные бюро;
  • автокинотеатр.

вихід з карантину

Как Украина выходит из карантина / Инфографика 24 канала

Автор: Ирина Пундор
Теги: Новости Украины Новости Киева Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Торговля КГГА
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