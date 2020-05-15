ТРЦ в Киеве останутся закрытыми: причины

Открывать столичные ТРЦ для посетителей – пока что опасно. В КГГА считают, что в торгово-развлекательных центрах невозможно соблюсти все санитарно-эпидемиологические требования.

Почему не работают ТРЦ

Когда станет возможным открытие ТРЦ – будет зависеть от эпидемиологической ситуации в столице. Об этом сообщил в эфире одного из украинских телеканалов заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, передает 24 канал.

Читайте также Какие маршруты работают в Киеве и кому можно ездить в транспорте

Мы следим за уровнем заболеваемости. Динамика пока говорит о том, что открытие ТРЦ может быть дополнительной опасности. Ведь там невозможно обеспечить пребывание такого количества людей, чтобы соответствовала нормам,

– пояснил Мондриевский.

Ситуация с рынками в столице

С рынками ситуация – немного лучше. По словам заместителя председателя КГГА, восстанавливают работу только те рынки, которые не имеют проблем с документацией и могут обеспечить необходимые санитарные мероприятия. Некоторые предприниматели работали на рынках без необходимых документов, так им о работе стоит забыть.

Нужно быть готовыми к открытию. Все могут получить разрешение. Но давать разрешение всем подряд без соблюдения правил безопасности – это нечестно, это вызывает дополнительную опасность,

– отметил Мондриевский.

Что работает в Киеве после ослабления карантина:

продовольственные рынки обеспечили выполнение санитарных требований;

непродовольственные магазины площадью до 300 квадратных метров;

парикмахерские и салоны красоты;

летние террасы кафе и ресторанов;

парки, скверы и музеи под открытым небом;

МАФы;

ателье, учреждения бытовых услуг;

адвокатские и нотариальные бюро;

автокинотеатр.

Как Украина выходит из карантина / Инфографика 24 канала