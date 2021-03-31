Депутатка від "Слуги народу" Анна Колісник написала в повідомленні, що треба валити з цієї країни. Це сталося 30 березня, під час виступу в Раді головнокомандувача Збройних Сил України Руслана Хомчака.

Журналісти видання "Букви" сфотографували переписку нардепки. Під час позачергового засідання парламенту вона листувалась з чоловіком на ім'я "Стас". До теми ЗСУ готові до адекватної відповіді, – Хомчак відзвітував у Раді про загострення на Донбасі Анна Колісник написала йому, що слухає виступ Руслана Хомчака. Ми слухаємо Хомчака. Треба валити з цієї країни,

– заявила "слуга народу".

Переписка нардепки Колісник під час виступу Хомчака в Раді / Фото "Букви" Невідомо, що саме відповів "Стас" на це повідомлення. Далі розмова між ними стосувалася іншої теми. Про що говорив Хомчак під час виступу в Раді Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак виступив у Раді з доповіддю щодо загострення ситуації на Донбасі, зокрема, обстрілів Шумів, під час яких загинули 4 українських військових.

Він заявив, що Росія поступово нарощує війська поблизу державного кордону України, а все це відбувається під виглядом військових навчань.

За його словами, Росія має намір додатково зосередити біля українського кордону ще до 25 батальйонних тактичних груп.

Руслан Хомчак нагадав, що бойовики продовжують використовувати заборонену мінськими домовленостями зброю. І наголосив, що Збройні сили України готові до адекватної відповіді у разі ескалації конфлікту.