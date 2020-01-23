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      Надо очень жестко разбираться, – Арахамия о скандале с Гончаруком и шансах правительства

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      Арахамия прокомментировал скандал с Гончаруком и оценил шансы правительства / Getty images

      Кабинет министров под руководством Алексея Гончарука мало работал – поэтому президент не согласился на его отставку. Вместе с тем, с вопросом прослушивания надо серьезно разбираться.

      Голоса в зале Верховной Рады нашлись бы, если бы Владимир Зеленский согласовал отставку Гончарука. Об этом заявил руководитель фракции "слуга народа" Давид Арахамия в интервью "Украинской правде".

      Обо всем: Судьба Кабмина: почему Гончарук остался и что ждет правительство

      Арахмия считает, что Кабмин мало работал "не так давно только 100 дней". Именно поэтому, по его словам, отставки Гончарука нужно было избежать.

      Процессы начали только запускаться. Мы просто потеряли бы полгода, а то и год. А потом все равно не смогли бы выполнить те обещания, которые обещало правительство,
      – пояснил он.

      Руководитель президентской фракции в Верховной Раде также считает, что в этой ситуации Владимир Зеленский "проявил государственную позицию". В то же время и с вопросом прослушивания нужно разобраться.

      "Знаю, что силовики собирались. Я считаю, что записи в высших кабинетах власти, где бенефициаром может быть любой, не только спецслужбы, а в том числе и частные компании или частные лица – это вопрос национальной безопасности. С этим надо очень жестко разбираться", – сказал Арахамия.

      "Если не будет реальных "взлетов", правительство не надо трогать"

      Арахамия анонсировал, что правительство должно воплотить многие вещи весной. Однако срок работы этого Кабмина будет зависеть от того, будет ли страна экономически расти. По словам Арахамия, в противном случае люди начнут "искать виноватых".

      Если не будет реальных "взлетов", правительство не надо трогать. Надо дать им доработать, чтобы они выполнили все обещания,
      – добавил руководитель фракции.

      Почему Гончарука могли отправить в отставку

      Вечером 15 января в сети распространили запись неоднозначного разговора якобы Алексея Гончарука с руководством НБУ и главой Минфина. В обнародованной записи фигуранты якобы производили объяснения для президента Зеленского о причинах укрепления курса гривны.

      Во время разговора "Гончарук" сказал, что у Зеленского "очень примитивное понимание экономических процессов" (и сразу уточнил, что "примитивное" – значит "простое"). Сам Гончарук также говорит о том, что он "полный профан" в экономике. Звучало в записях и о его желание уволиться.

      • Эти пленки якобы таки были записаны в кабинете премьера. Сам Гончарук заявил, что фразы аудио – вырваны из контекста и смонтированы.
      • В то же время уже утром 17 января Гончарук подал документ об уходе на рассмотрение Зеленского. Заметим, уволить Гончарука может только Верховная Рада.

      К теме: Я не планирую никуда уходить, – Гончарук о возможной отставке

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Давид Арахамия Владимир Зеленский Алексей Гончарук Прослушка Гончарука
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