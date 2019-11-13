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      РЫНОК ЗЕМЛИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЛАДИМИР ВЯТРОВИЧ
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      24 Канал Блоги Дмитрий Дубилет
      РЫНОК ЗЕМЛИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЛАДИМИР ВЯТРОВИЧ
      Дмитрий Дубилет

      Треба закінчувати цей "совок", – Дубілет про те, як політики сміються над власниками паїв

      665
      Депутати повинні підтримати ринок землі
      Депутати повинні підтримати ринок землі / AgroPolit.com

      13 листопада парламент має намір розглянути законопроєкти про земельну реформу. Президент України Володимир Зеленський закликав нардепів підтримати законопроєкт №2178-10 про відкриття ринку землі. Документ передбачає скасування з 1 жовтня 2020 року заборони на продаж земель сільгосппризначення всіх форм власності.

      Мораторій на продаж землі – це якась неймовірна історія у стилі Кафки. Зараз, коли я опинився в уряді, побачив це зсередини.

      Тим часом: Під Радою проходить мітинг проти відкриття ринку землі, принесли свиню в труні: фото

      Ви навіть не уявляєте цинізм тих, хто виступає проти цієї реформи. "Картковиий будинок" відпочиває. В когось є банальні бізнес-інтереси, але в переважної більшості – це просто інструмент політичної боротьби або торгівлі за посади. Економіка та інтереси суспільства нікого не хвилюють.

      Коли вони виступають з палкими промовами проти того, щоб українці вільно розпоряджалися своєю землею, вони реально думають: "Вот это я гоню! Лишь бы не заржать!". Серйозно.

      Близько 7 млн українців отримали паї на землю. Треба захищати їх та не дати продатись задешево! От тільки 1,5 млн з них вже померли, здаючи свою землю за копійки.

      Продавати землю не можна, але здавати в оренду на 49 років можна. Ага.

      Я підтримую земельну реформу. Треба вже закінчувати цей "совок".

       Актульно: Про що на засіданні фракції "Слуга народу" говорили нардепи і Зеленський

      blog_ava
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      Автор: Дмитрий Дубилет
      Теги: Новости политики Новости Украины Законодательство Рынок земли Публикации Дмитрий Дубилет
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