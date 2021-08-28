С целью прикрытия противоправной деятельности эту сумму чиновнику перечислили на указанный им счет.
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Председатель ОТГ требовал взятку
Правоохранители поймали "на горячем" председателя одного из ОТГ на Днепропетровщине. Он требовал 500 тысяч гривен взятки и получил первую ее часть – 300 тысяч.
За эти деньги чиновник обещал посодействовать предпринимателю в решении земельного вопроса.
Чиновника задержали
Во время проведения обыска полицейские изъяли банковскую квитанцию о переводе денег.
Председателя ОТГ задержали, ему сообщили о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения.
За вымогательство и получение взятки предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет, а также с конфискацией имущества.
На Днепропетровщине на взятке поймали главу ОТГ / Фото Нацполиции