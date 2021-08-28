Требовал 500 тысяч гривен взятки: на Днепропетровщине "на горячем" поймали голову ОТГ

На Днепропетровщине полицейские 27 августа задержали председателя ОТГ. Чиновник требовал взятку и получил первую ее часть – 300 тысяч гривен.

С целью прикрытия противоправной деятельности эту сумму чиновнику перечислили на указанный им счет.

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Председатель ОТГ требовал взятку

Правоохранители поймали "на горячем" председателя одного из ОТГ на Днепропетровщине. Он требовал 500 тысяч гривен взятки и получил первую ее часть – 300 тысяч.

За эти деньги чиновник обещал посодействовать предпринимателю в решении земельного вопроса.

Чиновника задержали

Во время проведения обыска полицейские изъяли банковскую квитанцию ​​о переводе денег.

Председателя ОТГ задержали, ему сообщили о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения.

За вымогательство и получение взятки предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет, а также с конфискацией имущества.



На Днепропетровщине на взятке поймали главу ОТГ / Фото Нацполиции