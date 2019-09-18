"Требовал поговорить с девушкой": как задерживали Белько, который угрожал взорвать мост в Киеве

Бывший военный и уроженец Крыма Алексей Белько, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве, не высказывал адекватных требований. Однако правоохранители были уверены, что угрозы мужчины реальные, поскольку у него уже изымали взрывчатку.

Два килограмма взрывчатки Белько сдал правоохранителям три месяца назад, об этом рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко после задержания Белько.

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Крищенко пояснил, что тогда мужчину не задержали из-за "особенностей законодательства". Во время того, как Белько угрожал взорвать киевский мост, с ним вели переговоры. Однако требований так и не поняли.

Были установлены его телефоны, с ним связались лично. Я, наш психолог, и командир спецподразделения с ним разговаривали. На контакты он не шел, требовал переговорить со своей девушкой. Никаких связных мыслей от него не было,

– рассказал он.

Белько задержало спецподразделение полиции "Корд" – взрывчатки в этот момент у него не нашли. Взрывотехники также осмотрели автомобиль "минера". В то же время Крищенко отметил, что из охотничьего оружия бывший военнослужащий сбил квадрокоптер, который использовали правоохранители.

Теперь злоумышленнику грозит даже пожизненное заключение за подготовку к теракту, правоохранители открыли уголовное производство. По словам Крищенко, вполне вероятно, что Белько находился под действием алкогольных или наркотических веществ. Однако чтобы это выяснить, необходимо провести экспертизы.

Как все происходило: Мужчина угрожал взорвать мост Метро в Киеве: что об этом известно

Что произошло на мосту Метро в Киеве?Мужчина, как впоследствии стало известно – выходец из аннексированного Крыма Алексей Белько, подъехал на мост в автомобиле Opel белого цвета. Посредине моста он вышел из машины и начал угрожать все взорвать. Еще через некоторое время Белько стрелял из автомата в воздух.



Полиция предполагала, что он может готовить теракт. На место инцидента стянули все подразделения спецслужб и бронированную технику. К мосту метро приехали глава МВД Арсен Аваков и начальник полиции Андрей Крищенко. Там находился и мэр Киева Виталий Кличко. Впоследствии Белько задержали спецпризподразделения "Корд" и "Альфа".