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Требовали 300 тысяч гривен: в Харькове на взятке поймали ректора университета и его заместителя

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В Харькове на взятке поймали ректора университета
Обыски в Харькове / Нацполиция

В Харькове 15 мая задержали ректора одного из местных университетов и его заместителя. Их подозревают в вымогательстве взятки у бизнесмена за предоставление помещений заведения в аренду.

Руководители университета требовали перечислить указанную сумму на счет подконтрольного им благотворительного фонда. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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По данным издания NewsRoom, подозреваемыми являются ректор и проректор Харьковского национального аграрного университета имени Докучаева. В Нацполиции пока не подтвердили эту информацию.

Детали дела: что грозит взяточникам

  • Правоохранители сегодня провели обыск в помещении университета.
  • Следователи установили, что квитанцию ​​о перечислении денег на счет благотворительного фонда получил лично ректор.
  • Ему и его заместителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. Также подозреваемых могут лишить права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет.

 

Автор: Эмал Наби
Теги: Новости Украины Образование Коррупция Взятка Новости Харькова Полиция
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