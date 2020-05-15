Требовали 300 тысяч гривен: в Харькове на взятке поймали ректора университета и его заместителя

В Харькове 15 мая задержали ректора одного из местных университетов и его заместителя. Их подозревают в вымогательстве взятки у бизнесмена за предоставление помещений заведения в аренду.

Руководители университета требовали перечислить указанную сумму на счет подконтрольного им благотворительного фонда. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции. Читайте также Торговал землей: депутата на Полтавщине задержали на взятке в размере 160 тысяч долларов По данным издания NewsRoom, подозреваемыми являются ректор и проректор Харьковского национального аграрного университета имени Докучаева. В Нацполиции пока не подтвердили эту информацию. Детали дела: что грозит взяточникам Правоохранители сегодня провели обыск в помещении университета.

Следователи установили, что квитанцию ​​о перечислении денег на счет благотворительного фонда получил лично ректор.

Ему и его заместителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. Также подозреваемых могут лишить права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет.