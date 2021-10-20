Требовали 5 миллионов долларов: "заминировали" торговый центр в Днепре

В полицию Днепра 20 октября сообщили об угрозе взрыва в торгово-развлекательном центре Appolo. Злоумышленники заявили, что трагедию можно предотвратить, если они получат 5 миллионов долларов на карту. Однако потом стало известно, что взрывчатки не было.

Эта угроза поступила директору этого ТРЦ на улице Титова. Он об этом известил правоохранителей примерно в 2 часа дня.

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ТРЦ Apollo в день заминирования / Фото "Днепр оперативный"

Взрывчатки там не нашли

Из здания немедленно начали эвакуировать всех посетителей и работников. Туда направили спасателей, правоохранителей, взрывотехников и скорую помощь.

Также прибыли кинологи, которые начали обследовать здание. Однако впоследствии телеграмм "Днепр областной" сообщил, что никакой взрывчатки там не обнаружили.

Эвакуация людей из ТРЦ Apollo: смотрите видео "Днепр Оперативный"

Какое наказание за это возможно

Правоохранители не комментировали этот инцидент, поэтому неизвестно открывали ли уголовное производство. Однако вероятнее всего случай расследуют по статье о заведомо ложном сообщении об угрозе граждан. Соответствующая статья Уголовного кодекса предусматривает от 4 до 8 лет заключения.

Другое "заминирование" ТРЦ недавно

16 октября искали взрывчатку сразу в 4 торговых центрах Харькова. В полиции рассказали, что получили письма с угрозой устроить взрыв.

Делали осмотр не только торговых помещений, но и прилегающей территории. Поэтому на это пришлось потратить достаточно много времени и усилий правоохранителей.