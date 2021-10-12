В состав банды входило 5 полицейских, которые совершали преступления на Днепропетровщине в течение года. Между тем Ради признания в убийстве: подполковник полиции с извращением пытал мужчину на Харьковщине Правоохранители выбивали признания в преступлениях Правоохранители силой выбивали признания в преступлениях у подозреваемых, чтобы улучшить показатели. Таким образом, люди брали на себя даже то, что не совершали.

У людей побоями и угрозами требовали деньги

Однако чаще всего они занимались "заработком": доставляли граждан в отделение, где и, в прямом смысле, выбивали из них деньги. Потерпевших запугивали уголовной ответственностью, применяли к ним моральное давление, а также просто издевались физически.

Пострадавшие одалживали деньги у родственников и друзей

В одном из случаев мужчине надевали на голову пакет и угрожали расправой, если не отдаст 30 тысяч гривен. Если люди не имели при себе такой суммы, то они звонили родным и друзьям. На волю пострадавшие попадали только тогда, когда отдавали деньги.

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В чем обвиняют полицейских? В превышении власти работниками правоохранительного органа, что сопровождалось насилием, а также в вымогательстве и получении неправомерной выгоды служебным лицом.

Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы

Если правоохранителей признают виновными, то им грозит до 10 лет лишения свободы, а также лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.

Правоохранители выбивали признание / Фото ГБР