Экс-глава Нацбанка Яков Смолий 6 июля опроверг обвинения со стороны своих оппонентов относительно искусственного обесценивания гривны. Он также упомянул, что правительство давило на него с требованием повысить инфляцию и снизить курс гривны.

По его словам, действующий глава Минэкономики Игорь Петрашко требовал от НБУ "подогнать" курс гривны и уровень инфляции под параметры макроэкономического прогноза правительства. Об этом экс-глава Нацбанка Яков Смолий рассказал в интервью LB.ua.

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Что еще требовали от Смолия в правительстве и Офисе Президента

По его словам, с весны, когда начался коронавирусный кризис и ввели карантин Офис Президента потребовал от НБУ снижения учетной ставки.

Сколько мне звонили из Офиса Президента с вопросами, когда мы уменьшим учетную ставку: "Весь мир снижает, а вы чего нет? Нам надо дешевые ресурсы!"

– вспомнил Смолий.

Инфляция и курс

По его словам, на одном из совещаний с участием президента, премьер-министра, министров, советников Зеленского, действующий министр экономики Игорь Петрашко отметил, что в их макропрогнозе заложена инфляция 11%, учетный курс доллара к гривне – 29 или 30. А Нацбанк, мол, ставит себе целью инфляцию 5% и дает рынку устанавливать курс 27.

Петрашко хотел, чтобы курс и уровень инфляции соответствовали прогнозам НБУ, поскольку это влияет на доходную часть бюджета. По этому вопросу к нему также обращались. В частности, во время большого совещания, Смолия призвали помочь покрыть дефицит бюджета за счет НБУ. Мол, все страны так делают – США, Китай, Германия.

Что такое инфляция? Повышение общего уровня цен на товары и услуги. При инфляции на одну и ту же сумму денег после определенного времени можно будет купить меньше товаров и услуг, чем раньше. Покупательная способность денег снижается, а сами деньги обесцениваются.

Искусственное обесценивание гривны

Журналисты спросили у Смолия, что если бы НБУ в интересах правительства регулировал валютный курс, то с курсом 30 поступления в бюджет от таможни были бы значительно больше.

Экс-глава Нацбанка ответил, что курс формируется рынком, а не "хотелками".

"Они заложили курс 30, а мы "искусственно держим 26". Так, а чего вы 30 заложили? Загрузите 40. Чем это обосновано?", – отмечает Смолий.

Отставка Смолия: что нужно знать

Яков Смолий 1 июля заявил, что подает в отставку с должности главы НБУ из-за политического давления.

Впоследствии Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде соответствующий проект постановления, а нардепы 3 июля проголосовали за отставку главы НБУ.

Представители международных организаций поддержали Смолия, Евросоюз, США и экономисты поддержали Смолия и заявили об обеспокоенности действиями украинской власти.

В СМИ говорят, что отставка стала следствием спора с президентом, а сам Яков Смолий рассказал, что согласился на увольнение после разговора с Зеленским.

Сейчас временной исполняющей обязанности главы НБУ является Екатерина Рожкова.

Все, что известно об Якове Смолие – читайте в материале 24 канала.