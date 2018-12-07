Требовали взятку от ветерана АТО с инвалидностью: детали истории

Петр Олексюк прошел войну. В прошлом году был тяжело ранен, тогда врачи едва спасли бойцу ногу. А через некоторое время уже другие врачи потребовали от него взятку – более 40-ка тысяч гривен. И это за то, чтобы оформить инвалидность.

Ветеран Петр Олексюк пожаловался в СБУ. Медиков поймали, а деньги изъяли. Сейчас им выбирают меру пресечения. Они, кстати, своей вины не признают.

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На скамье подсудимых медики Центральной военно-врачебной комиссии Минобороны.

42 тысячи 600 гривен – такую ​​сумму подозреваемые якобы требовали от бойца 90-го батальона Петра Олексюка за справку об инвалидности. Деньги попросили у отца ветерана АТО. "Ему на листке написали и все. Прозвучала фраза "американских". И листочек свернули. Отец вышел", – сказал Олексюк.

Такую наглость терпеть Петр не стал, сразу обратился в Службу безопасности Украины. Правоохранители не замедлительно начали подготовку к спецоперации и сразу вывели взяточников на чистую воду. Уже в суде подозреваемые оправдываются, мол, деньги, которые у них нашли, принадлежали им.



Суд над врачами-взяточниками

Петр Олексюк получил ранение 9 мая 2017 года. Взрывом запрещенной российской мины ПМН-2 ему оторвало пятку, раздробило кости правой ноги и ступни. Тогда мужчине предложили лишь один вариант – ампутацию. Но благодаря волонтерам – он шагает на своих двоих. Операция стоила миллион гривен. Последствия травмы, из-за которой ему не хотели давать инвалидность, показывает на суде.

Во время обысков обнаружили, что Петр не единственный кто пострадал.

Были обнаружены также денежные средства в сумме примерно 130 тысяч долларов США, а также еще около 20 папок дел участников АТО, присвоенные им соответствующие группы инвалидности к каждой из которых был прикреплен конверты с денежными средствами. Это дополнительно свидетельствует о системном вымогательстве и получении неправомерной выгоды данными должностными лицами,

– ответил первый заместитель руководителя Киевской местной прокуратуры №5 Антон Ефимов.

Прокуроры требуют выбрать подозреваемым меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей. В то же время адвокаты медиков просят, чтобы их подопечных отпустили под личное обязательство или присудили домашний арест.

Напомним, 24 канал сообщал, что врачи-чиновники ЦВЛК МОУ и Медико-социальной экспертной комиссии №1 Киева пытались получить взятку от бойца 90-го батальона 81-й бригады Петра Олексюка с позывным "Тигр" и его отца Павла Олексюка с позывным "Алекс", которые вместе служили на фронте.

Кто такой Петр Олексюк?

Это ветеран АТО, получивший ранение в боях на Донбассе 9 мая 2017 года. Взрывом запрещенной российской мины ПМН-2 бойцу оторвало пятку, раздробило кости правой ноги и ступни. В государственных больницах мужчине предложили только один вариант – ампутацию. Однако благодаря волонтерам Петр получил шанс стоять на своих ногах, начав биотех-реабилитацию.