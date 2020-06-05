Министр финансов Сергей Марченко пояснил, реформы в каких областях должна провести Украина, чтобы Международный валютный фонд (МВФ) продолжил с ней сотрудничество. По его словам, это прежде всего не касается роста тарифов для населения и повышение пенсионного возраста.

Об этом Марченко рассказал в программе "Право на власть". В частности, во время эфира был обнародован ряд таких требований. Поэтому министра попросили рассказать, соответствуют ли они действительности.

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Повышение тарифов для населения

По словам Марченко, введение рыночной цены на газ и отопление для населения – совсем не то, о чем сейчас говорят в обществе.

"Сейчас цена, которая была в предыдущем отопительном сезоне, которая сейчас во всех нормативных документах, – более 4 тысяч гривен. На рынке фактическая цена – 2 275 гривен. Это цена мая. То есть цена будет снижена. Согласно этим условиям на отопительный сезон цена будет снижена", – заверил чиновник.

Пенсионная реформа

Марченко отметил, действительно меморандум дальнейшего сотрудничества Украины с МВФ предусматривает продление пенсионной реформы. Но повышение пенсионного возраста в то же вреям в Фонде не требуют – об этом "категорически не говорится".

"МВФ нам рекомендует не делать исключения в плане пенсий. Не совершать льготных пенсий для судов, для прокуроров, как это было в предыдущие периоды. То есть там есть определенные предохранители о возможности раскачки пенсионной системы. Они созданы, и больше никаких рисков", – подчеркнул глава Минфина.

Реформа налоговой системы

По мнению министра финансов, сегодня в программе МВФ указаны только такие шаги, которые обязано делать правительство любой страны. К примеру, в меморандуме прописаны шаги к реализации реформы налоговой системы.

"Реформа налоговой системы предусматривает создание единого юридического лица в государственной налоговой службе, в государственной таможенной службе. Мы на это идем, это нормальный практический шаг, я не вижу в этом никаких каких-то критических вещей. Это технический шаг, который мы делали с МВФ и без МВФ", – добавил он.

Реформы еще в каких областях предполагает программа МВФ

По словам Марченко, прежде всего говорится об образовательной и медицинской реформы.

"Вопрос – что укладывается в этот формат. Переход на новые модели финансирования – это нормальный подход. Я не вижу там проблемы, там не записано, что это какая-то реформа, которая делает какие-то злые вещи. В этом там дискуссии нет", – отметил он .

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Что известно о новой программе МВФ

Украина должна была подписать с МВФ 3-летнюю программу поддержки EFF, а общая сумма транша должна составить 8 – 10 миллиардов долларов. Однако 7 мая 2020 года МВФ отказался подписывать программу EFF с Украиной и заменил ее на программу Stand-by.

9 июня 2020 года МВФ намерен утвердить программу Stand-by для Украины. Она рассчитана на 18 месяцев. Сумма транша составляет 5 миллиардов долларов. Он должен поступить тремя частями.