Требует 10 тысяч долларов: в Харькове отец похитил дочь и вывез на оккупированную территорию

Жительница Харькова уже 10 месяцев не видела свою 3-летнюю дочь. Все потому, что отец похитил ребенка и прячет на временно оккупированной территории в Луганской области.

Мужчина работает с боевиками

Супруги были в разводе, но муж попросил на 2 недели взять ребенка к себе. Об этом рассказала мама Софии Кристина Мазур.

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По словам женщины, она развелась с мужем из-за побоев. В один из таких случаев Алексей Жарченко начал душить Кристину. Когда София подбежала к маме, то отец толкнул ее. Она сильно ударилась головой: "У нее все в крови было". После того супруги развелись.

Какое-то время Жарченко вел себя так, как положено отцу: уделял Софии внимание, носил ей подарки. Однажды он попросил забрать ребенка на 2 недели на оккупированную территорию, чтобы навестить родителей. Однако через 10 месяцев девочку он так и не вернул.

Впоследствии Кристина выяснила, что бывший муж все время врал ей, когда говорил, что едет на заработки. На самом деле Жарченко сотрудничал с боевиками так называемой "ЛНР". Доказательства этого женщина нашла на флешке. По ее словам, мужчина находится в базе "Миротворец".

Отправляет фото Софии с оружием

Теперь похититель шантажирует женщину отправляя фото Софии с оружием. За возврат ребенка домой он требует 10 тісяч долларов.

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Мать обратилась в суд

Кристина уже обратилась к Уполномоченному по правам человека Верховной Рады. В июле должен состояться суд, который решит с кем будет жить София.

Адвокат женщины утверждает, что вернуть ребенка с оккупированной территории будет непросто. Сейчас Кристина общается с дочерью только по телефону.