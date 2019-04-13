Требую извинений от Зеленского: "киборг" без почки и желчного пузыря объявил голодовку

"Киборг", который защищал Донецкий аэропорт ", Николай Воронин заявил, что будет голодать, пока кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский не извинится перед украинцами за шутки о нашей стране.

Мужчина отмечает, что не знает, сколько выдержит его организм в режиме голодания, поскольку не имеет двух органов – почки и желчного пузыря. Однако назад не отступит, потому что "и больше рисковал жизнью ради этой страны".

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Требования "киборга" Воронина к Владимиру Зеленскому:

извинения перед украинцами, погибшими и живыми, за шутки об актрисе из немецких фильмов для взрослых, с которой Зеленский во время выступления 95 квартала сравнил Украину;

извинения перед украинцами, погибшими и живыми, за шутки про эбонитовые палочки (когда на концерте 95 квартала пошутили, что можно производить электричество от удара дубинки "беркутовцев" по "майдановцах";

извинения перед украинцами, погибшими и живыми, перед верующими Православной Церкви Украины за шутки о Томосе (в "квартале" документ назвали "термос")

извинения "за то, что украл имя поэта, Василия Голобородько, на котором и хочет выехать в кресло Президента Украины";

сделать допинг-тест на наркотики в VADA, как предлагает Владимир Кличко. "Киборг" возмущен, что Зеленский в свое время извинился перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым, однако до сих пор не извинился за свое острословие перед народом Украины.

Голодает "киборг" в здании аэропорта "Борисполь".

Опубліковано Mikolas Voroninauskas Пʼятниця, 12 квітня 2019 р.

По словам Воронина, он уже почувствовал первые последствия голодания.

Но, похоже, "киборг" все же радуется – неравнодушные ему принесли спальный мешок и некоторые вещи.

Согласно последним результатам опроса (по состоянию на 11 апреля), проведенного социологической группой "Рейтинг", после первого тура президентских выборов положительные оценки направления развития страны выросли почти вдвое. Более оптимистично оценивают состояние дел в государстве жители Запада и Центра страны.

Среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором: 71% избирателей отдадут свой голос за Владимира Зеленского, а 29% – за Петра Порошенко.

Несмотря на многочисленные скандал вокруг фигуры Зеленского (в частности, и последний с участием его экс-коллеги Дениса Манжосова), кандидат опережает своего конкурента Петра Порошенко во всех возрастных категориях. Кроме того, он является лидером среди жителей Востока, Юга и Центра. В то же время на Западе – позиции обоих кандидатов почти равны.

Редакция 24 канала предостерегает, что любые социологические опросы могут не соответствовать действительности, поэтому предлагает воспринимать результаты опросов критически!