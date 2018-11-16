Требую остановить строительство на Андреевском спуске, – Кличко

Мэр столицы Виталий Кличко обратился с требованием к застройщику остановить все работы по возведению скандального здания на Андреевском спуске до полного согласования изменений проекта с Градостроительным советом и общественностью.

Об этом Кличко заявил во время встречи с общественностью, профильными службами КГГА и представителем застройщика, говорится на сайте партии УДАР.

"Андреевский спуск – это визитная карточка города. Если застройщик хочет там будет строить, он должен понимать, что не удастся построить все, что ему заблагорассудится, – отметил Кличко. – Поэтому я требую остановить строительство. Без выводов специалистов, этот проект отвечает всем необходимым нормам и эстетическому виду старинного Подола, без компромисса с общественностью – строительства там не будет", – заявил мэр столицы.

Он также обратился к представителю застройщика сделать макет здания по скорректированному проекту. И подготовить для Градостроительного совета все документы, которые бы подтверждали законность строительства. Если этого не будет сделано, то на сессию Киевсовета будет вынесен вопрос о расторжении договора аренды земельного участка.

"В прошлые годы прошлая власть предоставила большое количество разрешений на строительство в центре города. И некоторые застройщики, пользуясь этим, возводят "монстров", которые порочат облик нашего города, – отметил Кличко. – Поэтому, этот проект должен рассмотреть Градостроительный совет. На нее мы пригласим специалистов, представителей общественности, все будет проходить в открытом режиме. Только после этого мы примем решение относительно перспектив этого здания ", – подчеркнул Кличко.