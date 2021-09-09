Как отметила соорганизатор акции Анна Шарыгина, очевидцы инцидента в основном выражали поддержку, но некоторые прохожие реагировали на это негативно. Впрочем, целью представители сообщества ЛГБТ как раз и хотели получить отзывы от граждан.

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Сами же девушки, которые "женились", рассказали, что счастливы показать любовь, испытывают страх, но имеют сильную мотивацию.

Не имеют доступа к институту брака



"Женатые" девушки / Фото "Суспільного"

В ЛГБТ-сообществе подчеркнули, что их представители не только не имеют возможности заключить официальный брак, но и испытывают много ограничений в других важных аспектах жизни. Им запрещено:

посещать партнера или партнершу в реанимации;

принимать решения за любимых;

посещать партнеров в учреждениях ограничения свободы.

Именно для того, чтобы обратить внимание общества на это, участницы акции символически обменялись кольцами на пороге Дворца бракосочетания. Свидетелями этого были не только представители ЛГБТ-сообщества, но и сотни харьковчан.