Требуют равенства для всех: в Харькове "поженились" две девушки
Источник:"Суспільне"
Возле Дворца бракосочетания в Харькове на улице Сумской представители ЛГБТ-сообщества провели акцию протеста против брачного неравенства. Мероприятие произошло 9 сентября в рамках KharkivPride.
Как отметила соорганизатор акции Анна Шарыгина, очевидцы инцидента в основном выражали поддержку, но некоторые прохожие реагировали на это негативно. Впрочем, целью представители сообщества ЛГБТ как раз и хотели получить отзывы от граждан.
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Сами же девушки, которые "женились", рассказали, что счастливы показать любовь, испытывают страх, но имеют сильную мотивацию.
Не имеют доступа к институту брака
"Женатые" девушки / Фото "Суспільного"
В ЛГБТ-сообществе подчеркнули, что их представители не только не имеют возможности заключить официальный брак, но и испытывают много ограничений в других важных аспектах жизни. Им запрещено:
- посещать партнера или партнершу в реанимации;
- принимать решения за любимых;
- посещать партнеров в учреждениях ограничения свободы.
Именно для того, чтобы обратить внимание общества на это, участницы акции символически обменялись кольцами на пороге Дворца бракосочетания. Свидетелями этого были не только представители ЛГБТ-сообщества, но и сотни харьковчан.