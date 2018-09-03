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Трех украинских спортсменов поймали на употреблении допинга

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Трех украинцев поймали на допинге
Трех украинцев поймали на допинге

Федерация плавания Украины во время чемпионата Украины по плаванию в городе Харькове провела отбор биологических проб специалистами Национального антидопингового центра (НАДЦ).

Три пробы выявили наличие запрещенных субстанций в организмах спортсменов, а именно у Юлии Крутоголовой, Алексея Иванова и Татьяны Кудако, пишет сайт Федерации плавания Украины.

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НАДЦ совершил комплекс процедурных действий по выявлению всех обстоятельств нарушения антидопингового законодательства и принял решение дисквалифицировать всех трех спортсменов сроком до июля 2022 года.

Информация о нарушениях и санкциях направлена ​​в известность Международной федерации плавания (FINA) и Всемирного антидопингового агентства (WADA).

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Теги: Спорт Плавание Допинг
Источник: 24 Канал
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