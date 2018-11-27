Трехкратный чемпион НБА попал в ДТП: видео столкновения

В сети появилось видео ДТП с участием разыгрывающего "Голден Стэйт" Стефена Карри, которое состоялось 23 ноября на автомагистрали в Окленде.

На магистрали в Porsche баскетболиста въехало два других автомобиля. Сам игрок не пострадал.

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Видео аварии с участием чемпиона НБА Стефена Карри

Отметим, что в автомобиль баскетболиста врезался серебристый Lexus, а еще через 10 минут – черная Honda. В результате столкновения Porsche Карри серьезно пострадал. При этом вины баскетболиста в аварии нет.

Стивен Карри является трехкратным чемпионом НБА в составе "Голден Стэйт" (2015, 2017, 2018) и двукратный MVP (2015, 2016).

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