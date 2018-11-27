10:56
27 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Россияне выбивают из Трампа долги. Рогозин собрался на Луну
      Вєсті Кремля
      21:42, 26 ноября
      Вести.UA. Чемпион по хитрости Продан. Возмутительное письмо Геращенко в Британию
      Вєсті.UA
      20:27, 26 ноября
      Как миллионер Захур и его жена Камалия стали жертвами строительной аферы Минобороны
      ЦРУ
      09:00, 23 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Баскетбол как тренд
      Згадати все
      23:24, 23 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Трехкратный чемпион НБА попал в ДТП: видео столкновения

      47 Читати новину українською
      Стефен Карри попал в ДТП: видео
      Стефен Карри попал в ДТП: видео

      В сети появилось видео ДТП с участием разыгрывающего "Голден Стэйт" Стефена Карри, которое состоялось 23 ноября на автомагистрали в Окленде.

      На магистрали в Porsche баскетболиста въехало два других автомобиля. Сам игрок не пострадал.

      Читайте также: Тренер "Зари" Вернидуб попал в ДТП в Запорожье: фото

      Видео аварии с участием чемпиона НБА Стефена Карри

      Отметим, что в автомобиль баскетболиста врезался серебристый Lexus, а еще через 10 минут – черная Honda. В результате столкновения Porsche Карри серьезно пострадал. При этом вины баскетболиста в аварии нет.

      Стивен Карри является трехкратным чемпионом НБА в составе "Голден Стэйт" (2015, 2017, 2018) и двукратный MVP (2015, 2016).

      Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: Спорт Аварии и ДТП Баскетбол
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Як воєнний стан відіб'ється на ситуації на Донбасі
      сегодня , 10:40 Як воєнний стан відіб'ється на ситуації на Донбасі
      Олексій Чибісов 2686
      Чому Росія розпочала військову агресію в Азовському морі: відповідь українського адмірала
      сегодня , 08:00 Чому Росія розпочала військову агресію в Азовському морі: відповідь українського адмірала
      Віталій Дейнега 2434
      Битва проросійських павуків у банці української політики: хто крайній в черзі здати Україну
      сегодня , 07:00 Битва проросійських павуків у банці української політики: хто крайній в черзі здати Україну
      Віталій Дейнега 1058
      Военное положение и мобилизация: кому и когда нужно идти в военкомат
      26 ноября , 23:55 Военное положение и мобилизация: кому и когда нужно идти в военкомат
      Євгенія Мазур 70318
      Введение военного положения: какими будут последствия для Украины
      26 ноября , 23:29 Введение военного положения: какими будут последствия для Украины
      94083
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      Баскетболисты "Альбы" в Евролиге проигрывают шестой раз подряд
       17 января 2013 , 11:21
      Федерер пробился в четвертьфинал соревнований в Германии
       19 июля 2013 , 08:53
      Моралес: Победа в дерби для "Динамо" - плюс, но давайте подождем "Тун"
       21 октября 2013 , 13:21
      ФИФА запретила представлять Суареса на "Камп Ноу"
       14 июля 2014 , 15:26
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук