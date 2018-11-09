Трехкратный олимпийский чемпион обвиняется в изнасиловании подростка

Трехкратный чемпион Олимпийских игр по боксу кубинец Феликс Савон задержан на Кубе по обвинению в изнасиловании.

По информации BoxingScene, 51-летний кубинец (отец пятерых детей) находится под арестом еще с 30 сентября, но власти страны больше месяца не обнародовали, что случилось.

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Отмечается, что знаменитый спортсмен уже был замешан в подобных делах, но его покрывало кубинское правительство, заинтересованное в сохранении положительного имиджа одного из самых известных спортсменов страны.

Напомним, что на Олимпийских играх Феликс Савон завоевывал золотую медаль трижды: в Барселоне, Атланте и Сиднее.

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