Трехкратный рост тарифов на транспортировку газа это катастрофа для всего рынка, – нардеп

Свое возмущение обнародованным проектом ООО "Оператор ГТС Украины" выразил ряд ассоциаций.

Инициативу новосозданного ООО "Оператор ГТС Украины", дочернего общества "Укртрансгаз" о фактически трехразовом повышении тарифов на газ, раскритиковали участники рынка, передает 5 канал.

Свои аргументы "Оператор" выложил на специальном заседании, которое анонсировалось как открытое, но прессу на него не пустили. Также на нем отсутствовали представители Министерства финансов, регуляторного комитета и других государственных органов. А сами инициаторы, как отмечают участники, оказались не компетентными ответить на поставленные вопросы.

Мы так и не смогли получить ни одного квалифицированного ответа на этом заседании. Инициаторы его не могли объяснить ключевых моментов, таких как нулевая ставка транзита, которая берется в расчет,

– отметил народный депутат Муса Магомедов.

В то же время информацию о повышении тарифов "Оператор ГТС Украины" обнародовал на своем сайте. Согласно проекту – уже с декабря тарифы могут вырасти кое-где втрое. Участники встречи в своих мыслях были единодушны: такие цифры для реального сектора неподъемные.

Это "сырой" проект. Его цифры ничем не подтверждены. Он приведет к тому, что цена для потребителей увеличится втрое. Это катастрофически, как для населения так и для промышленности,

– добавил Магомедов.

Свое возмущение обнародованным проектом выразили и ряд ассоциаций. В силу отсутствия на собрании представителей компетентных государственных органов и всех юридических полномочий у ООО "Оператор ГТС Украины", они вообще поставили под сомнение легитимность такой инициативы и самого собрания.