17:48
29 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК СИТУАЦИЯ В ЗОЛОТОМ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ДИФТЕРИЯ В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин забирает у россиян наркотик. Егор Крид – "Сатанист"
      Вєсті Кремля
      21:34, 28 октября
      Вести.UA: Чему Коломойский научил Зеленского. Как Луценко и Гройсман в политику возвращаются
      Вєсті.UA
      20:19, 28 октября
      "Коррупционное кубло": что происходит на госпредприятии радиоактивных веществ "Изотоп"
      ЦРУ
      09:00, 25 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости экономики
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК СИТУАЦИЯ В ЗОЛОТОМ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ДИФТЕРИЯ В УКРАИНЕ

      Трехкратный рост тарифов на транспортировку газа это катастрофа для всего рынка, – нардеп

      99 Читати новину українською
      Транспортировка газа
      Транспортировка газа / ukrr.info

      Свое возмущение обнародованным проектом ООО "Оператор ГТС Украины" выразил ряд ассоциаций.

      Инициативу новосозданного ООО "Оператор ГТС Украины", дочернего общества "Укртрансгаз" о фактически трехразовом повышении тарифов на газ, раскритиковали участники рынка, передает 5 канал.

      Свои аргументы "Оператор" выложил на специальном заседании, которое анонсировалось как открытое, но прессу на него не пустили. Также на нем отсутствовали представители Министерства финансов, регуляторного комитета и других государственных органов. А сами инициаторы, как отмечают участники, оказались не компетентными ответить на поставленные вопросы.

      Мы так и не смогли получить ни одного квалифицированного ответа на этом заседании. Инициаторы его не могли объяснить ключевых моментов, таких как нулевая ставка транзита, которая берется в расчет,
      – отметил народный депутат Муса Магомедов.

      В то же время информацию о повышении тарифов "Оператор ГТС Украины" обнародовал на своем сайте. Согласно проекту – уже с декабря тарифы могут вырасти кое-где втрое. Участники встречи в своих мыслях были единодушны: такие цифры для реального сектора неподъемные.

      Это "сырой" проект. Его цифры ничем не подтверждены. Он приведет к тому, что цена для потребителей увеличится втрое. Это катастрофически, как для населения так и для промышленности,
      – добавил Магомедов.

      Свое возмущение обнародованным проектом выразили и ряд ассоциаций. В силу отсутствия на собрании представителей компетентных государственных органов и всех юридических полномочий у ООО "Оператор ГТС Украины", они вообще поставили под сомнение легитимность такой инициативы и самого собрания.

      blog_ava
      Рецепт пиццы: простые варианты, которые можно приготовить дома
      сегодня
      17739
      Теги: Газ Тарифы на газ
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      В России нет другого выбора, кроме как подчинится Украине
      сегодня , 17:01 В России нет другого выбора, кроме как подчинится Украине
      Злой Одессит 931
      Сознательно очерняют, – Яременко о "террористах" из "Азова" и "российском президенте" Зеленском
      сегодня , 16:43 Сознательно очерняют, – Яременко о "террористах" из "Азова" и "российском президенте" Зеленском
      Інна Жолобович 251
      Как Усик готовился к дебюту в супертяжелом весе, – эксклюзивное интервью с тренером боксера
      сегодня , 15:30 Как Усик готовился к дебюту в супертяжелом весе, – эксклюзивное интервью с тренером боксера
      Станіслав Безушко 97
      Шлях відкрито: перемовини з Путіним і політична криза, – Литвин
      сегодня , 15:17 Шлях відкрито: перемовини з Путіним і політична криза, – Литвин
      Дмитро Литвин 4010
      Скандальні справи та розкішні маєтки: до КСУ хочуть потрапити судді з сумнівною репутацією
      сегодня , 14:38 Скандальні справи та розкішні маєтки: до КСУ хочуть потрапити судді з сумнівною репутацією
      Роман Маселко 93
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук