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      Трехсторонние газовые переговоры: Россия будет шантажировать Украину

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      Давление на Украину из-за газа усилится
      Давление на Украину из-за газа усилится / Фото из открытых источников

      Повторения ситуации 2009 года, когда из-за шантажа России и давления европейских партнеров был заключен невыгодный для Украины газовый контракт, остается одним из наиболее вероятных сценариев.

      Такое мнение в комментарии 24 канала высказал генеральный директор нефтегазового консультационного центра "Ньюфолк" Андрей Закревский.

      Важно знать: Транзит газа через Украину: на какой тариф обещают согласиться в России

      Заметим, что в конце 2019 года завершается контакт между Украиной и Россией по транзиту газа через украинскую территорию, поэтому уже 1 января 2020 года стороны должны заключить новое соглашение. Недавно украинский гарант Владимир Зеленский заявлял, что официальный Киев хотел бы договориться с РФ по транзиту газа еще до официального завершения действия контакта. Вместе с тем, в России предложили старый контракт о транзите газа через Украину продлить на год, вместо 10. Планируется, что Украина не согласится на предложение РФ.

      По словам Закревского, неподписание договора, задержка его подписания или подписание краткосрочного соглашения – все это увеличивает спекулятивные риски на рынке газа.

      Учитывая заинтересованность всех производителей поиграть на колебаниях цен газпромовского газа и газа из Соединенных Штатов, вероятность газового шантажа достаточно велика, тем более, что газовые хранилища наполнены относительно дешевым летним газом,
      – сказал он.

      Также, по его словам, если с целью давления Россия прекратит транзит газа через Украину. Более всего пострадает сегмент добычи и нефтесервисных услуг.

      "Сейчас все добывающие компании пересматривают планы бурения, учитывая колебания цен. Втб сокращает объемы бурения и персонал. В долгосрочной перспективе, как это было и с падением цен на нефть, компаниям придется либо бурить некоторое время на грани убыточности, либо терять свою долю рынка перед игроками с большими ресурсами", – сказал Закревский.

      Он добавил, что учитывая такие сценарии, можно говорить, что краткосрочные потери "Газпрома" гарантированы: в объемах рынка, на пользу LNG-сегмента в деньгах, при демпинга.

      "Европейский потребитель пока будет защищен, но в долгосрочной перспективе – все равно за это заплатит, потому что такие кризисные колебания выбивают с рынка мелких игроков, что уменьшает конкуренцию в будущем", – сказал эксперт.

      Что известно о транзите российского газа через Украину?
      Срок действующего контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом" о транзите российского газа через территорию Украины в Европу истекает 31 декабря 2019 года. Поэтому уже 1 января 2020 года стороны должны были бы заключить новое соглашение.

      Президент Владимир Зеленский отмечал, что Украина хотела бы договориться с Россией по транзиту газа еще до официального завершения действия контакта – в сентябре 2019 года. В то же время премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина хочет добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу.

      До этого момента Россия никак не демонстрировала того, что настроена на результативные переговоры, однако продолжается активное строительство скандального российского газопровода "Северный поток-2" в обход Украины. Тем временем Европа подготовилась к такому развитию событий, когда Россия не продлит транзит газа через Украину. В то же время в Европейской комиссии уверены, что такого не произойдет.

      Краткие итоги первого этапа газовых переговоров:

      • Российский министр Александр Новак назвал эти переговоры "конструктивными впервые за много лет". Он уверен в продолжении поставок российского газа в 2020 году в Европу, в том числе – через Украину.
      • На конструктиве подчеркнул и министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.
      • Россия готова заключить транзитный контракт по нормам ЕС.
      • Там предложили "план Б" – продлить контракт на транзит газа через Украину на короткий срок в случае необходимости.
      • В то же время в "Нафтогазе" отмечают, что Украине все равно надо готовиться к прекращению транзита. Россия продолжает настаивать на отказе от выполнения решения Стокгольмского арбитража.
      • Кабинет Министров также рассматривает возможность возобновить прямые поставки российского газа. Этого хочет и российская сторона. Однако для этого РФ должна подписать контракт на транзит газа в ЕС через территорию Украины.
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      Автор: Евгения Мазур
      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Газовый контракт Нафтогаз Газпром Газ Рынок газа
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