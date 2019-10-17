Трехсторонние газовые переговоры: Россия будет шантажировать Украину

Повторения ситуации 2009 года, когда из-за шантажа России и давления европейских партнеров был заключен невыгодный для Украины газовый контракт, остается одним из наиболее вероятных сценариев.

Такое мнение в комментарии 24 канала высказал генеральный директор нефтегазового консультационного центра "Ньюфолк" Андрей Закревский.

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Заметим, что в конце 2019 года завершается контакт между Украиной и Россией по транзиту газа через украинскую территорию, поэтому уже 1 января 2020 года стороны должны заключить новое соглашение. Недавно украинский гарант Владимир Зеленский заявлял, что официальный Киев хотел бы договориться с РФ по транзиту газа еще до официального завершения действия контакта. Вместе с тем, в России предложили старый контракт о транзите газа через Украину продлить на год, вместо 10. Планируется, что Украина не согласится на предложение РФ.

По словам Закревского, неподписание договора, задержка его подписания или подписание краткосрочного соглашения – все это увеличивает спекулятивные риски на рынке газа.

Учитывая заинтересованность всех производителей поиграть на колебаниях цен газпромовского газа и газа из Соединенных Штатов, вероятность газового шантажа достаточно велика, тем более, что газовые хранилища наполнены относительно дешевым летним газом,

– сказал он.

Также, по его словам, если с целью давления Россия прекратит транзит газа через Украину. Более всего пострадает сегмент добычи и нефтесервисных услуг.

"Сейчас все добывающие компании пересматривают планы бурения, учитывая колебания цен. Втб сокращает объемы бурения и персонал. В долгосрочной перспективе, как это было и с падением цен на нефть, компаниям придется либо бурить некоторое время на грани убыточности, либо терять свою долю рынка перед игроками с большими ресурсами", – сказал Закревский.

Он добавил, что учитывая такие сценарии, можно говорить, что краткосрочные потери "Газпрома" гарантированы: в объемах рынка, на пользу LNG-сегмента в деньгах, при демпинга.

"Европейский потребитель пока будет защищен, но в долгосрочной перспективе – все равно за это заплатит, потому что такие кризисные колебания выбивают с рынка мелких игроков, что уменьшает конкуренцию в будущем", – сказал эксперт.

Что известно о транзите российского газа через Украину?

Срок действующего контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом" о транзите российского газа через территорию Украины в Европу истекает 31 декабря 2019 года. Поэтому уже 1 января 2020 года стороны должны были бы заключить новое соглашение.



Президент Владимир Зеленский отмечал, что Украина хотела бы договориться с Россией по транзиту газа еще до официального завершения действия контакта – в сентябре 2019 года. В то же время премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина хочет добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу.



До этого момента Россия никак не демонстрировала того, что настроена на результативные переговоры, однако продолжается активное строительство скандального российского газопровода "Северный поток-2" в обход Украины. Тем временем Европа подготовилась к такому развитию событий, когда Россия не продлит транзит газа через Украину. В то же время в Европейской комиссии уверены, что такого не произойдет.

Краткие итоги первого этапа газовых переговоров: